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Série C Santa Cruz tem baixo aproveitamento em jogos de grande público como mandante Tricolor tem apenas 41,67% de aproveitamento em jogos com mais de 10 mil torcedores

Após a derrota por 1x0 diante do Figueirense, no último sábado (25), diante de mais de 27 mil torcedores, diversos comentários de torcedores surgiram nas páginas do Santa Cruz afirmando que o atual time é ‘alérgico à torcida’. Puxando os números do clube até aqui, a cobrança se justifica e o sinal de alerta fica ainda mais ligado na Série C.

Houve um tempo que a presença em massa da torcida coral era quase que sinônimo de vitórias. Em 2026, porém, essa máxima não está se justificando na prática e o aproveitamento do clube está aquém da expectativa, principalmente, em jogos com grande público.

Na atual temporada, somando jogos do Pernambucano e da Série C, o Santa colocou mais de 10 mil torcedores como público total em oito partidas como mandante. Entretanto, os resultados de derrotas são mais comuns até aqui e o aproveitamento do clube nessa situação é de apenas 41,67%.

Se olhar apenas para o recorte da atual Série C, a Cobra Coral tem apenas a 15ª campanha como mandante. Em contraste, longe de casa, o Santa tem a segunda melhor, atrás apenas da Inter de Limeira.

Em resumo, o Santa Cruz soma 24 pontos e ocupa a quarta colocação momentaneamente. A 15ª rodada acaba nesta segunda-feira (27), Guarani e Maringá ainda jogam contra Inter de Limeira e Floresta, respectivamente, e ainda podem ultrapassar o Tricolor.

Partidas

O primeiro bom público da Cobra Coral no ano foi ainda na primeira fase do Pernambucano diante do Náutico, com a presença de 13.232 tricolores - torcida única. Mas o resultado não foi como esperado e o Timbu venceu por histórico 4x0.

Após um longo período sem jogos após o fim das competições do primeiro trimestre, o Santa começou a Série C contra o Itabaiana, com a presença de 10.267 torcedores, apesar da forte chuva, e venceu por 1x0.

O jogo seguinte em casa foi na quarta rodada, em derrota de 1x0 contra o Amazonas, com a presença de 13.501 torcedores. O adversário ainda tinha Cristian de Souza como treinador.

Santa Cruz e Amazonas foi um dos jogos em que a torcida compareceu em peso, mas a Cobra Coral não saiu com a vitória - Foto: MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Três semana depois, já com Cristian no Arruda, o Santa Cruz venceu o Volta Redonda por 2x0 com 12.222 torcedores e começou o processo de recuperação na Série C na sétima rodada.

Quando o time parecida embalar, 19.981 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco em confronto diante da Ferroviária-SP, mas o empate em 1x1 pela nona rodada chegou a ser considerado frustrante, ainda que tenha buscado o resultado com um a menos.

Com quase 20 mil torcedores, o Santa amargou empate contra a Ferroviária - Guilherme Moro/Ferroviária SAF

O sabor amargo voltou diante do Ypiranga-RS, pela 11ª rodada, com a derrota por 1x0, sendo considerada uma das piores apresentações do time sob o comando de Cristian de Souza. Everaldo perdeu um pênalti e Renato foi expulso no final da partida com 12.310 torcedores presentes.

O Tricolor conseguiu fazer o mando de campo na 13ª rodada com a vitória contra o Ituano por 1x0, resultado que alavancou a campanha coral na Série C.

Arena de Pernambuco recebeu mais de 27 mil torcedores, mas o resultado não veio contra o Figueirense - Paulo Paiva/FPF

Na última rodada, diante de 27.393 torcedores, público recorde da competição até aqui, o Santa Cruz caiu por 1x0 diante do Figueirense.



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