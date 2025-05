A- A+

Futebol Santa Cruz/RN x Santa Cruz/PE: confira prováveis escalações do duelo da Série D Partida acontece neste sábado (03), às 15h, no Nazarenão

Um jogo em que o Santa Cruz tem tudo para sair vencedor. Neste sábado (03), a partir das 15h, no Nazarenão, em Goianinha/RN, o Santa Cruz pernambucano visita o Santa Cruz de Natal, pela 3ª rodada da Série D.

Líder com seis pontos e único time com 100% de aproveitamento no Grupo A3, o Tricolor do Arruda terá que enfrentar muitos elementos dentro de campo para garantir a terceira vitória consecutiva, fato que seria inédito para o clube no torneio. Por outro lado, o xará potiguar tem três pontos, ocupa a quinta posição e vem de derrota para o Ferroviário.

Não é novidade para o torcedor do Santa Cruz que a disputa da Série D tem características que não são vistas em outras divisões pelas quais o clube passou. Neste sábado, além do desafio técnico, a Cobra Coral terá mais dois desafios: a qualidade do gramado e o horário que a partida será realizada.

Marcelo Cabo, treinador do Santa, garantiu que trabalhou para que o time possa se adaptar o mais rápido possível ao confronto.

“A temperatura do jogo, o horário, o estado do gramado, isso tudo impacta na questão técnica e na atuação do atleta. Mas a gente já sabia que íamos enfrentar isso dentro da competição. Já preparei a equipe para poder ter esse tipo de adaptação a essa circunstância”.

Equilíbrio

Após duas rodadas, o Santa Cruz é um dos times mais equilibrados na Série D. Com cinco gols marcados e nenhum sofrido, a Cobra Coral já tem um dos melhores saldo de gols do torneio.

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Sobre a força do sistema defensivo até aqui, o comandante tricolor revelou o ‘segredo’ de não ter sofrido gols.

“A gente começa uma boa marcação lá na frente e temos o último recurso, o nosso goleiro. Então, tudo passa de um trabalho em conjunto. Não só parabenizar os zagueiros por estarmos há dois jogos sem tomar gol, mas, quando eu falo de todo o sistema defensivo, falo de quando começa com Galhardo, lá na primeira pressão que a gente faz no adversário”, argumentou.

Manutenção

Para o duelo no Nazarenão, o Santa Cruz não deve ter muitas mudanças no 11 inicial. Grande destaque até aqui e artilheiro da equipe na competição, Israel deve ser mantido na lateral-direita. Poupado nos últimos treinamentos, Thiaguinho também está relacionado e deve ter condições de jogo.

Israel tornou-se uma válvula de escape no lado direito do Santa Cruz - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“O Thiaguinho teve um desgaste muito grande, pelas características dele. Foi uma questão só de controle de carga de treinamento. O Israel também foi preservado do treinamento, para que a gente tenha eles 100% no jogo de amanhã”.

Patativa

No domingo (04), às 16h, o Central recebe o América-RN, no Lacerdão. As equipes estão com campanhas praticamente idênticas, com quatro pontos somados, e ambas dentro do G4. A Patativa vem de conquistar um empate, fora de casa, contra o Sousa, na Paraíba.

Ficha técnica - Santa Cruz/RN x Santa Cruz/PE



Santa Cruz/RN: João Victor; Einstein, Guizão, Eduardo Brito e Felipe Cruz; Pedro Teixeira, Hitalo (Zé Vitor), Matheus Bambu, Felipinho e Diego Costa; Hudson Dias. Técnico: Eugênio Gomes

Santa Cruz/PE: Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Jr; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Nazarenão (Goianinha/RN)

Horário: 15h

Data: 03/05

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Assistentes: João Henrique Queiroz e Everton Muller (ambos RN)



Veja também