Santa enfrenta Maguary em último amistoso antes de encarar o Caucaia

O Santa Cruz disputou nesta sexta (30), às 15h, no Arruda, o último amistoso antes da estreia oficial na temporada 2023. O adversário do Tricolor será a Maguary, clube que subiu recentemente à Série A1 do Campeonato Pernambucano.



“Vamos encarar como uma partida oficial. É nosso último amistoso antes da estreia da Copa do Nordeste e esperamos vencer para, na próxima semana, ganhar na primeira fase (da seletiva). A vitória vem de um bom desempenho. Fazendo o que o professor (Ranielle Ribeiro) está propondo, é bem provável que a gente consiga sair com a vitória”, afirmou o lateral-esquerdo Ian Rodriguez.





Depois da Maguary, o próximo jogo do Santa Cruz será diante do Caucaia/CE, no dia 5 de janeiro, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste.

