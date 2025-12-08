A- A+

Futebol Santa fará amistoso contra o Laguna no dia 13 de dezembro Primeiro teste do Tricolor de olho na temporada 2026 será no Arruda, com portões fechados

O primeiro teste do Santa Cruz da pré-temporada 2026 será contra o Laguna-RN. O confronto será realizado no dia 13 de dezembro, no Arruda, com portões fechados. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem com Gustavo Nabinger, um dos três sócios-proprietários, CEO do clube potiguar e treinador da equipe.





Preparação

Além do Laguna, o Santa deve enfrentar outras duas equipes neste final de ano, antes da estreia em 2026, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco, pela Vitória Cup. Um dos adversários na fase de preparação deve ser o homônimo da Cobra Coral, o Santa Cruz-RN.

Até o momento, o Santa fechou as contratações do goleiro Gabriel Souza, do zagueiro Ianson, do lateral-esquerdo Alex Ruan, do lateral-direito Pedro Costa, do meia Patrick Allan e dos atacantes Vitinho e Robinho.

Laguna

Fundado em 2022, no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, o Laguna SAF é o primeiro time vegano do Brasil. O veganismo é um estilo de vida que se opõe à utilização de produtos ou alimentos que sejam de origem animal. Filosofia seguida por Gustavo e Deia Nabinger, fundadores do clube.



"As pessoas não tem dimensão do que já conquistamos aqui no Laguna, com a quantidade de pessoas que temos nessa operação. Somos uma startup de três anos e meio, funcionando com o mínimo, tendo pouco recurso. Nosso custo mensal do clube é menos da metade da folha profissional de todos os clubes do nosso grupo na Série D. Mesmo assim, estamos tendo resultados no campo e na marca. Ano que vem, 50% do nosso elenco serão de atletas formados no Laguna", afirmou Gustavo.

O clube tem como objetivo evitar qualquer utilização de recursos de origem animal. O cardápio dos atletas, por exemplo, foi criado por chefs de cozinha vegana e nutricionistas, com suporte da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB).

Neste ano, o Laguna disputará pela primeira vez a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Para a temporada que vem, o clube acertou as contratações dos zagueiros Victor Jacaré e Emmanuel, dos volantes Ferrugem e Éverton Luiz, além do meia Juan Xavier, revelado pelo Sport. O diretor-presidente do Laguna, inclusive, é Rafael Fernandes, ex-executivo do Leão.

Na semana passada, o Laguna disputou um amistoso com o Confiança-PB, perdendo por 3x1. A equipe potiguar estreia oficialmente na temporada no dia 10 de janeiro, contra o ABC, pelo campeonato estadual.



"Vamos enfrentar o Santa, depois o Botafogo-PB e também queremos fazer mais um jogo contra um clube de Série B. Entendemos que começaremos a fase de refinar o time e preparar para a competição estadual", apontou o treinador.

