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FUTEBOL INTERNACIONAL Santa Fe elimina River Plate nos pênaltis e avança na Copa Sul-Americana Equipe colombiana enfrentará o Vasco nas quartas de final

O colombiano Independiente Santa Fe se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao superar o River Plate por 8 a 7 nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no jogo de volta das oitavas, disputado na quarta-feira no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Sebastián Driussi fez o gol do River aos seis minutos do segundo tempo, mas o uruguaio Franco Fagúndez empatou em uma cobrança de pênalti aos 35, o que forçou a decisão por pênaltis. No jogo de ida, na semana passada, as equipes empataram em 0 a 0 em Bogotá.

A disputa de pênaltis se estendeu até os goleiros. Depois que os 10 jogadores de cada equipe bateram, o goleiro do River, Santiago Beltrán, de 21 anos, assumiu a responsabilidade.





River Plate x Santa Fé empataram no tempo normal e a disputa foi para os pênaltis



Santiago Beltrán, goleiro do River, bateu um dos piores pênaltis já visto



River Plate ELIMINADO da Copa Sul-Americana! pic.twitter.com/M5NF0a5JGt — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 27, 2026

Beltrán, que durante a série havia defendido três cobranças, bateu o pênalti para fora. Em seguida, o goleiro Weimar Asprilla converteu sua cobrança e garantiu a classificação do Santa Fe, que enfrentará o Vasco da Gama nas quartas de final.





¡Nuestro sueño continental !



Estamos en los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana pic.twitter.com/h0O9QguF7o — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 27, 2026

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