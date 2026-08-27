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FUTEBOL INTERNACIONAL

Santa Fe elimina River Plate nos pênaltis e avança na Copa Sul-Americana

Equipe colombiana enfrentará o Vasco nas quartas de final

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Weimar Asprilla, goleiro do Santa FeWeimar Asprilla, goleiro do Santa Fe - Foto: Juan Mabromata / AFP

O colombiano Independiente Santa Fe se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao superar o River Plate por 8 a 7 nos pênaltis, após um empate de 1 a 1 no jogo de volta das oitavas, disputado na quarta-feira no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

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Sebastián Driussi fez o gol do River aos seis minutos do segundo tempo, mas o uruguaio Franco Fagúndez empatou em uma cobrança de pênalti aos 35, o que forçou a decisão por pênaltis. No jogo de ida, na semana passada, as equipes empataram em 0 a 0 em Bogotá.

A disputa de pênaltis se estendeu até os goleiros. Depois que os 10 jogadores de cada equipe bateram, o goleiro do River, Santiago Beltrán, de 21 anos, assumiu a responsabilidade.

Beltrán, que durante a série havia defendido três cobranças, bateu o pênalti para fora. Em seguida, o goleiro Weimar Asprilla converteu sua cobrança e garantiu a classificação do Santa Fe, que enfrentará o Vasco da Gama nas quartas de final.

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