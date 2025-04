Santa Fé abre seletiva de olho na Série A3 do Pernambucano; veja como se inscrever

A- A+

O Santa Fé, clube pernambucano fundado em 2021, está com seletivas abertas na busca por atletas para reforçar sua equipe. No fim deste ano, o time vai disputar a Série A3 do Campeonato Pernambucano.

As avaliações técnicas vão ser realizadas entre maio e julho e acontecem em oito locais diferentes, sempre às 7h. Podem participar atletas nascidos entre 2005 e 2010. A inscrição pode ser feita através do site do clube por meio deste link e será mediante a doação de 1kg de alimento no dia da seletiva.

Para os atletas que forem menor de idade, será necessário baixar a ficha de autorização no momento da inscrição e levar o documento assinado por um responsável no dia do teste.

O Santa Fé foi fundado com o objetivo de priorizar a base e utilizar os atletas formados na casa no time profissional. Além disso, o clube tem parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e com a Vara da Infância do Recife, com o intuito de ressocializar menores infratores através do futebol.

Confira locais e datas das seletivas:

Vertentes (03/05) - Estádio Almeidão

Paudalho (17/05) - Estádio Bandeirão

Maraial (24/05) - Campo Queirogão

Bezerros (07/06) - Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga

Panelas (14/06) - Estádio Municipal de Panelas

Olinda (21/06) - Grito da República

Cachoeirinha (28/06) - Complexo Esportivo Júlio Simões

Abreu e Lima (05/07) - Novo Campo Society de Caetés II

