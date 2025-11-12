Qua, 12 de Novembro

Futebol

Santa inicia processo de recuperação do gramado do Arruda

Segundo o clube, estão sendo aplicados herbicidas seletivos para o combate às invasoras, seguidos de corte vertical, aeração e espalhamento de areia

Gramado do Arruda passa por melhoriasGramado do Arruda passa por melhorias - Foto: Divulgação/SCFC

O Santa Cruz iniciou nesta semana o processo de recuperação do gramado do Arruda. O estádio ficará interditado até o início da próxima temporada.

Segundo o clube, estão sendo aplicados herbicidas seletivos para o combate às invasoras, seguidos de corte vertical, aeração e espalhamento de areia. Em seguida, serão realizados os manejos de rotina: irrigação, adubação e podação.

O processo é coordenado pelo engenheiro florestal Gustavo Lima. O objetivo é melhorar a drenagem, saúde da grama, tração e quique da bola para o retorno dos atletas. 

A previsão é que a reforma do gramado seja concluída em até três semanas. O Santa iniciará a pré-temporada dia 25 de novembro, com parte das atividades acontecendo no CT Ninho das Cobras.

