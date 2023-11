A- A+

Santa Cruz Santa: Itamar aceita apelido de "Tio Chico" e explica presença no último jogo do Sport na Série B O treinador retorna para sua segunda passagem pela Cobra Coral

Itamar Schülle está de volta ao Santa Cruz e foi apresentado de forma oficial nesta segunda-feira (27), no Arruda. Em entrevista coletiva, o treinador revelou como descobriu o apelido de "Tio Chico", personagem da "Família Addams", e que o acompanha desde a primeira passagem em 2020.

"O apelido veio na minha primeira passagem no Arruda. Quando eu estava em um curso da CBF, o Guto Ferreira estava comigo e eu tinha acertado Santa Cruz. Então, ele me mandou uma foto de um jornal em que alguém havia colocado o apelido 'Tio Chico'. Eu não vejo seriado, não sabia nem quem era e a minha filha que veio me contar em casa", iniciou Itamar.

"Fui assistir o jogo entre Sport e Sampaio Corrêa, e alguns torcedores do Sport vieram tirar foto. Ninguém me chamou pelo meu nome. Todo mundo me chamou por "Tio Chico". Aqui no Recife tem uma padaria em Boa Viagem que, às vezes, eu entrava para tomar um café. Quando eu colocava o pé, uma senhora gritava: 'chegou tio Chico' e todo mudo olhava para mim. Então, recebi com tranquilidade, sem problemas. O importante é ter essa recíproca de carinho e, para mim, é uma honra estar aqui", concluiu o novo treinador tricolor.

Itamar foi questionado na coletiva sobre sua presença no último sábado (25), na Ilha do Retiro, para acompanhar o jogo entre Sport e Sampaio das cadeiras do estádio. O gerente de futebol Bruno estava junto com o treinador coral.

"Eu sempre gosto de ver os jogos, quanto mais melhor. Você vê a parte tática, perfis de atletas. Fui ver um grande jogo. Isso é de suma importância para mim. Eu tinha opção de ver o jogo do ABC x Vila Nova [que também foi no sábado], mas por questão de deslocamento fiz a escolha. Vendo um jogo você sempre está aprendendo e vendo atletas para mapear", disse Itamar sem detalhar quais jogadores estavam sendo observados.

O treinador tem como primeira missão montar o elenco do Santa Cruz que vai disputar a pré-Copa do Nordeste contra o Altos-PI, no dia 7 de janeiro. A pré-temporada coral terá início no dia 4 de dezembro.

