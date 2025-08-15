A- A+

Futebol Santa: "Se a gente for menos (contra o Altos) do que foi contra o Sergipe, não classifica", diz Cabo Técnico coral destacou que clube precisa manter futebol impositivo para abrir vantagem no duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

O técnico Marcelo Cabo já traçou a meta mínima que o Santa Cruz não pode ficar abaixo nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Prestes a enfrentar o Altos, segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, pelo encontro de ida das oitavas de final, o comandante destacou que espera ver o Tricolor mantendo o bom nível apresentado no duelo passado para abrir vantagem no mata-mata.





“Se a gente for menos do que a gente foi contra o Sergipe (adversário da segunda fase), a gente não classifica. Agora, se for o que a gente foi diante do segundo jogo (vencido por 2x1 no tempo normal e 5x4 nas penalidades) do Sergipe para melhor, a gente tem boa chance de classificar”, apontou.

“Temos um aproveitamento em casa de oito partidas, com seis vitórias, um empate e uma derrota. A gente sempre foi propositivo em casa, buscando a vitória. Não será diferente desta vez”, destacou o treinador, que não escondeu o desejo de ter uma ordem diferente dos confrontos.

“Se eu tiver a oportunidade de escolher, eu vou querer sempre decidir o segundo jogo em casa, mas quando chega em uma fase dessas do campeonato, você precisa estar preparado para decidir em casa ou fora. São 180 minutos. Nem sempre como começa é como termina. Isso já foi visto contra o Sergipe”, reforçou. O confronto da volta será no Lindolfo Monteiro, no dia 24 de agosto.

Altos

O treinador também teceu elogios ao Altos e apontou como os perigos que o Santa Cruz precisa tomar cuidado para sair da Arena com uma vitória. “O Altos fez uma primeira fase muito boa. Tem muito potencial, com um treinador experiente. Chega com méritos à essa fase da competição. Já estudamos, analisamos e esperamos fazer um grande jogo como sempre fazemos em casa, com imposição. É um mata-mata, tem 180 minutos. Vai ser a primeira metade aqui, diante do nosso torcedor, e precisamos fazer um bom jogo para começar a construir a nossa classificação”, iniciou.

“Eles têm um time com dois laterais bem agudos, uma linha de frente muito rápida. Uma equipe que tem uma transição de muita velocidade, chega muito rápido à área do adversário. É um time que tem um meio-campo com jogadores de qualidade. Esquerdinha, foi meu atleta, Jonathan eu enfrentei quando ele estava no Santa Cruz de Natal. É uma equipe muito bem organizada, montada por um bom treinador que é Jerson (Testoni), experiente e conhecedor da competição”, completou.

