Santa Cruz: Cabo celebra preparação para jogo contra o Treze e prevê evolução de Galhardo

Chegou o dia da estreia do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral encara o Treze, em Campina Grande, domingo (20), pelo Grupo A3. Prestes a iniciar o maior objetivo do clube na temporada, o técnico Marcelo Cabo analisou o período de duas semanas de treinamento com o elenco.

“Tive duas semanas completas de treinamento. Semana passada foi pautada mais no conceito da parte física para os jogadores se adaptarem melhor sobre a minha metodologia de trabalho. Nesta, fizemos ajustes táticos. Foi bem proveitoso. Claro que ainda não teremos a equipe ideal. Isso demanda mais tempo, mas o crescimento da equipe vem com a evolução para chegarmos no momento ideal. Não vamos mudar muito até porque não chegaram contratações depois, somente Geovany. A gente pensa em manter uma base, com alguns ajustes.”, afirmou o técnico.

O treinador também detalhou o crescimento do centroavante Galhardo nos últimos trabalhos, projetando um melhor desempenho do atleta em relação ao amistoso passado, contra o ABC.

“Galhardo com certeza evoluiu. Foram 15 dias de trabalho intenso, com entrega grande, bem focado, concentrado, entendo o tamanho da responsabilidade que temos. Ele não estará 100% porque requer ritmo de jogo e isso ganhará com o passar do tempo para alinhar as questões física, técnica e tática, mas estará bem melhor do que foi no jogo do ABC”, explicou.

Clubes tradicionais na região, Santa Cruz e Treze possuem um retrospecto amplo de confrontos. Nesta temporada, a Cobra Coral e o Galo da Borborema já se enfrentaram. Quem levou a melhor foi time paraibano, que eliminou o adversário por 2x1, no Arruda, pela pré-Copa do Nordeste.

“O Treze vive um momento parecido com o do Santa. Teve reformulação do elenco, troca de treinador e entrou na competição com uma equipe modificada da que vinha do Estadual. Com uma nova metodologia de trabalho. Tem tradição e jogando em casa é forte. Precisamos estar preparados”, apontou.

