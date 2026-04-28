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futebol Santa não vence o Guarani como visitante há 25 anos Tricolor encara o Bugre no sábado (2), às 17h, no Brinco de Ouro, pela Série C

Adversário do Santa Cruz no próximo sábado (2), no Brinco de Ouro, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani ostenta um tabu de não perder como mandante do Tricolor há 25 anos. Mais uma barreira que os pernambucanos terão de quebrar para se recuperar no torneio após duas derrotas seguidas.

Tabu

A última vez que o Santa venceu o Guarani como visitante foi no Brasileirão de 2001. Triunfo de 2x1 para o Tricolor. Os gols corais foram de Batata e Luizinho Vieira. Os mandantes descontaram com Sinval. À época, no elenco, os pernambucanos contavam com nomes como Grafite no ataque e Muricy Ramalho no comando técnico. Os campineiros tinham Edu Dracena, Wilson Surubim e Fumagalli.

A vitória no Brasileirão de 2001, aliás, foi a única do Santa contra o Guarani longe de casa. Nos demais jogos, o Tricolor soma quatro derrotas e dois empates, de acordo com o site “Ogol”.

O Santa é o 13º colocado da Série C 2026, com quatro pontos. O Guarani é o 10º, com seis. O Tricolor vem de derrota na Arena de Pernambuco por 1x0 para o Amazonas, enquanto o Bugre ficou no 2x2 com a Ferroviária, na Fonte Luminosa.

Humildade

Após o tropeço diante do Amazonas, o técnico Claudinei Oliveira ressaltou que o papel dele e dos atletas é “saber escutar as críticas com humildade”.

“Com relação ao torcedor, eu sou bem tranquilo, sabe? Eu sei que o torcedor hoje está me xingando, xingando A, B ou C, porque o resultado não veio. Tinha muita gente no estádio. Como é que vou reclamar do torcedor? O cara saiu da casa dele, mesmo com a dificuldade de chegar aqui, e incentivou o tempo todo, cantou. Temos que escutar a crítica com humildade”, afirmou.

“Não adianta a gente querer chegar aqui e sermos arrogantes, brigar com quem tem opinião divergente. Temos que ter respeito pela opinião de todos, respeito pelo torcedor”, completou.

Claudinei também voltou a comentar sobre os problemas envolvendo os atrasos salariais no Arruda. O treinador reforçou a confiança na resolução do caso e negou que esse fator esteja interferindo no desempenho do time em campo.

“Essa questão salarial está equacionada. Eu vou falar por mim. O presidente (Bruno Rodrigues) veio conosco no ônibus (antes do jogo contra o Amazonas). Eu tenho plena confiança no presidente. Tem muita coisa que ele ainda não conseguiu colocar em dia, mas tenho plena convicção e confiança nele”, indicou. O clube ainda deve três direitos de imagens, além de uma CLT com o elenco.

“Lógico que, com relação aos remanescentes, tem algumas questões pendentes por conta da SAF, o imbróglio, mas as conversas foram de peito aberto com os atletas. Eles aceitaram a conversa de forma positiva. Mas não adianta arrumar muleta, desculpa pela derrota, transferindo para o presidente”, concluiu.

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