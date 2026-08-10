FUTEBOL
Santa oficializa contratação do atacante Cassiano
Ex-jogador do América-RN chega para reforçar o Tricolor na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro
O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (10) a contratação do atacante Cassiano, ex-América-RN. O jogador chega para reforçar o Tricolor na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.
Pelo América-RN, Cassiano marcou sete gols em 32 jogos. O atleta também já passou por Itapirense-SP, Feirense-BA, além de ter atuado pelo São Lourenço do Douro, de Portugal, e por duas equipes da Bulgária: Chernomorets Balchik e CSKA 1948.
Mais cedo, o Santa já tinha confirmado a contratação do volante Arilson.