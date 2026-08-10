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FUTEBOL

Santa oficializa contratação do atacante Cassiano

Ex-jogador do América-RN chega para reforçar o Tricolor na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

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Cassiano, ex-atacante do América-RNCassiano, ex-atacante do América-RN - Foto: Edmário Oliveira/América FC

O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (10) a contratação do atacante Cassiano, ex-América-RN. O jogador chega para reforçar o Tricolor na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Pelo América-RN, Cassiano marcou sete gols em 32 jogos. O atleta também já passou por Itapirense-SP, Feirense-BA, além de ter atuado pelo São Lourenço do Douro, de Portugal, e por duas equipes da Bulgária: Chernomorets Balchik e CSKA 1948.

Mais cedo, o Santa já tinha confirmado a contratação do volante Arilson. 

 

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