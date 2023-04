A- A+

Futebol Santa oficializa contratação do lateral-esquerdo Mateus Muller Atleta já estava treinando com o Tricolor de olho no início da Série D do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz oficializou nesta sexta (21) a contratação do lateral-esquerdo Mateus Muller, de 27 anos. O jogador já está treinando com os demais companheiros da equipe na preparação para a estreia do Tricolor na Série D do Campeonato Brasileiro.



O atleta tem passagens por clubes como ABC, Náutico, Paysandu, Marcílio Dias e Estoril Praia, de Portugal. O Santa estreia na Série D no dia 6 de maio, contra o Iguatu/CE, pelo Grupo 3 da competição.

#Contratado | Visando elevar o número de opções no elenco, o Santa Cruz confirma a contratação do lateral-esquerdo Mateus Müller, de 27 anos. Ele já está no Recife e participa dos treinamentos com o restante do elenco. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/DR7onZXJia — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 21, 2023

