Futebol Santa oficializa contratação do lateral-esquerdo Nathan Jogador de 27 anos estava no Athletic-MG e tem passagens por Sport e Fortaleza

O Santa Cruz oficializou nesta quinta-feira (26) a contratação do lateral-esquerdo Nathan, de 27 anos, que estava no Athletic-MG. O atleta chega para reforçar o Tricolor na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Nathan também tem passagens por outros dois clubes do Nordeste: Fortaleza e Sport. No rubro-negro pernambucano, o jogador disputou apenas três partidas, em 2023.

Nathan se formou no Athletic-MG, passou pela base do Cruzeiro e vestiu ainda as camisas de Mamoré, Criciúma, Pouso Alegre e Remo.

