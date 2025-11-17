A- A+

Futebol Santa oficializa renovação com executivo de futebol Harlei Menezes Dirigente já estava trabalhando no processo de reformulação do elenco para 2026

O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (17) a renovação contratual com o executivo de futebol do clube, Harlei Menezes. O gestor já estava trabalhando no processo de reformulação do elenco para 2026.

“Com trabalho, planejamento e liderança, foi um dos principais responsáveis pela montagem do elenco que conquistou o acesso à Série C em 2025. Agora, renova seu compromisso com o clube para seguir construindo um projeto sólido, vitorioso e à altura da grandeza do Time do Povo”, publicou o Santa, nas redes sociais.

Nas últimas semanas, Harlei participou da negociação de cinco atletas que já assinaram pré-contrato com o Santa: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o meia Patrick Allan.

Além deles, o Santa tem no elenco diversos remanescentes da temporada passa, casos do goleiro Rokenedy, dos zagueiros William Alves, Matheus Vinícius e Eurico, do laterais Israel e Rodrigues, dos meias Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, Jonatas Paulista e Willian Júnior, além dos atacantes Renato, Ariel e Thiago Galhardo.

