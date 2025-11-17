Seg, 17 de Novembro

Futebol

Santa oficializa renovação com executivo de futebol Harlei Menezes

Dirigente já estava trabalhando no processo de reformulação do elenco para 2026

Harlei Menezes, executivo do Santa CruzHarlei Menezes, executivo do Santa Cruz - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (17) a renovação contratual com o executivo de futebol do clube, Harlei Menezes. O gestor já estava trabalhando no processo de reformulação do elenco para 2026.

“Com trabalho, planejamento e liderança, foi um dos principais responsáveis pela montagem do elenco que conquistou o acesso à Série C em 2025. Agora, renova seu compromisso com o clube para seguir construindo um projeto sólido, vitorioso e à altura da grandeza do Time do Povo”, publicou o Santa, nas redes sociais.

Nas últimas semanas, Harlei participou da negociação de cinco atletas que já assinaram pré-contrato com o Santa: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o meia Patrick Allan.

Além deles, o Santa tem no elenco diversos remanescentes da temporada passa, casos do goleiro Rokenedy, dos zagueiros William Alves, Matheus Vinícius e Eurico, do laterais Israel e Rodrigues, dos meias Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, Jonatas Paulista e Willian Júnior, além dos atacantes Renato, Ariel e Thiago Galhardo. 

