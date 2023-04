A- A+

Futebol Santa perto de confirmar acerto com Fabrício, ex-Sport Volante pode ser primeiro reforço do Tricolor após eliminação no Campeonato Pernambucano

O Santa Cruz está próximo de anunciar o primeiro reforço pós-eliminação no Campeonato Pernambucano. Trata-se do volante Fabrício, formado nas categorias de base do Sport. O jogador chega para integrar o elenco coral que disputará a Série D a partir de maio.



Além do Sport, Fabrício tem passagens por clubes como Oeste, Guarani, Portuguesa, ABC, Figueirense, Cascavel e Caldense, além de um passagem pelo futebol da Letônia, no Ventspils.

Veja também

Futebol Villero diz que Náutico precisa "levantar a cabeça" para encarar Cruzeiro, pela Copa do Brasil