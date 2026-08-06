Sex, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta07/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

Santa perto de oficializar chegada do atacante Cassiano

Jogador estava no América-RN e deve desembarcar no domingo para assinar com o Tricolor

Reportar Erro
Cassiano, ex-atacante do América-RNCassiano, ex-atacante do América-RN - Foto: Edmário Oliveira/América FC

O Santa Cruz está próximo de fechar a contratação do atacante Cassiano, de 25 anos, que estava no América-RN. O atleta já se despediu do clube potiguar e deve desembarcar no fim de semana ao Recife para assinar com o Tricolor e reforçar a equipe na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

A informação do avanço na negociação entre Cassiano e Santa Cruz foi confirmada pelo empresário do atleta, Fabiano Barbosa. A tendência é que o jogador fique como opção tanto para atuar pelos lados como também de centroavante, suprindo a saída de Quirino.

Pelo América-RN, Cassiano marcou sete gols em 32 jogos. O atleta também já passou por Itapirense-SP, Feirense-BA, além de ter atuado pelo São Lourenço do Douro, de Portugal, e por duas equipes da Bulgária: Chernomorets Balchik e CSKA 1948.

Leia também

• Torcedores do Santa lançam filme sobre caos da volta para casa após estreia na Série D de 2011

• Santa Cruz: Movimento Coralinas celebra 10 anos com festa e roda de samba no Recife

• Favela diz que elenco do Santa ficou "blindado" após atritos entre Cristian de Souza e Alex Brasil

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter