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futebol Santa perto de oficializar chegada do atacante Cassiano Jogador estava no América-RN e deve desembarcar no domingo para assinar com o Tricolor

O Santa Cruz está próximo de fechar a contratação do atacante Cassiano, de 25 anos, que estava no América-RN. O atleta já se despediu do clube potiguar e deve desembarcar no fim de semana ao Recife para assinar com o Tricolor e reforçar a equipe na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

A informação do avanço na negociação entre Cassiano e Santa Cruz foi confirmada pelo empresário do atleta, Fabiano Barbosa. A tendência é que o jogador fique como opção tanto para atuar pelos lados como também de centroavante, suprindo a saída de Quirino.

Pelo América-RN, Cassiano marcou sete gols em 32 jogos. O atleta também já passou por Itapirense-SP, Feirense-BA, além de ter atuado pelo São Lourenço do Douro, de Portugal, e por duas equipes da Bulgária: Chernomorets Balchik e CSKA 1948.

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