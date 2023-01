Santa pode igualar maior sequência de empates desde 2020

A- A+

Após começar o ano vencendo na pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz agora vive um jejum de conquistas em 2023. Já são quatro empates consecutivos na temporada, sendo três pelo Campeonato Pernambucano e um pela estreia da fase de grupos do Nordestão. Caso o Tricolor tenha mais um resultado de igualdade na quinta (26), contra o Caruaru City, no Arruda, vai igualar uma marca que não acontecia desde 2020.



A última vez que o Santa teve cinco empates consecutivos foi há três anos. A sequência começou no 0x0 diante do Confiança/CE, em Sergipe, pela Copa do Nordeste 2020 – os pernambucanos foram eliminados nas quartas de final, nas penalidades. Depois, 0x0 perante o Náutico, na Arena de Pernambuco. Agora, por sua vez, pela semifinal do Estadual, eliminando o rival nos pênaltis.





Mais dois empates na final do Pernambucano, diante do Salgueiro (1x1 no Cornélio de Barros e 0x0 no Arruda). Nas penalidades, o Carcará foi o campeão estadual. A sequência terminou em um 0x0 pela Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu.



“Ranielle tenta passar tranquilidade para gente. Não ficamos satisfeitos porque entramos para ganhar. Com paciência e muito trabalho, a vitória virá”, afirmou o goleiro Geaze. Neste ano, os empates seguidos do Santa Cruz foram contra Afogados (1x1), Náutico (3x3), Porto (0x0) e Vitória (1x1), sendo os três primeiros pelo Estadual e o último pela Copa do Nordeste.

