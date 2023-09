Santa pode ter eleições antecipadas, garante presidente

A- A+

Antes contrário à antecipação das eleições presidenciais, o atual chefe do Executivo do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, agora vê como possível a decisão de adiantar a escolha do novo mandatário do Tricolor para o biênio 2024-2025. A decisão aconteceu após o desembargador do Tribunal de Justiça, Sílvio Neves Batista Filho, dar parecer positivo à decisão do Conselho Deliberativo do clube que, em agosto, reprovou o balanço financeiro da instituição. Com a reprovação, o presidente coral corre risco de sofrer impeachment e ainda ficar inelegível por 10 anos.

A intenção de adiantar o pleito foi confirmada pelo presidente ao site Globo Esporte. Vale citar que Antônio Luiz Neto pode deixar o cargo por conta do artigo 41 do estatuto do clube. No documento, é dito que um chefe do Executivo pode ser afastado, dentre outros pontos, por ter a contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Caso antecipe as eleições, o Santa Cruz seguirá o mesmo caminho que o Náutico, que prometeu organizar o pleito até o dia 12 de novembro. No Timbu, o atual presidente, Diógenes Braga, deixou claro que não pretende concorrer à reeleição.

