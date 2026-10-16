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Futebol

Santa Cruz provoca Sport após rival estrear uniforme com derrota: "tem quem faça história de preto"

Contra o Maringá, no jogo do acesso, Tricolor utilizou nova camisa preta pela primeira vez

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Pedro Favela celebra gol do Santa contra o MaringáPedro Favela celebra gol do Santa contra o Maringá - Foto: Rafael Vieira/FPF

Logo após a derrota do Sport por 2x0 para o Fortaleza, na noite desta sexta-feira (16), pela Série B do Brasileiro, o Santa Cruz usou as redes sociais para provocar o rival pernambucano. 

Diante do Tricolor do Pici, o Rubro-negro estreou o uniforme número três, na cor preta. A cor é a mesma do manto que o Santa utilizou pela primeira vez no jogo do acesso, contra o Maringá, na Arena de Pernambuco. 

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Em tom de provocação, o Santa Cruz publicou a seguinte frase em suas redes sociais: "Tem quem vista preto. Tem quem faça história de preto." 

Na ocasião em que usou o uniforme preto contra o Maringá, apesar de não derrotar os paranaenses, a Cobra Coral ficou no 1x1, resultado suficiente para garantir a classificação à Segundona de 2027. 

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