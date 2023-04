Santa publica edital de convocação para AGE para debater modelo de gestão da SAF

A- A+

Com o objetivo de discutir a mudança no modelo de gestão do clube, passando para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Santa Cruz publicou o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. A reunião acontecerá no dia 17 de junho, às 8h30.





Até o dia 17 de maio, o Santa terá de divulgar a lista de sócios aptos a participar da votação. Recentemente, um grupo encabeçado pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, procurou o clube pernambucano com uma proposta para transformar a Cobra Coral em SAF.

Assembleia Geral de Sócios do Santa discutirá a SAF

