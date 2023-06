A- A+

Futebol Santa recebe o Globo com chances de assumir liderança do Grupo 3 da Série D Tricolor é o vice-líder da chave e está invicto jogando no Arruda na competição

Em um intervalo de três dias, o Santa Cruz volta a enfrentar o Globo pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, no Arruda, nesta quarta (14), após ter derrotado o time potiguar no último domingo, por 2x0, no Barretão, pela sétima rodada. Segundo colocado da chave, com 14 pontos, e invicto em casa, o Tricolor mira liderança para aumentar a "gordura" de olho na classificação à próxima fase da competição.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá o desfalque do meia Nadson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Na vaga, o Tricolor terá o regresso do volante Pingo, que desfalcou a equipe no jogo passado. O volante Fabrício pode jogar mais adiantado no meio. Na zaga, Italo Melo será poupado e Yan Oliveira será o substituto.

“Sabemos da dificuldade que teremos, independente de eles estarem lá na parte de baixo. Entraremos sérios, firmes e organizados para sair com a vitória dentro de casa”, afirmou Fabrício.

Nos quatro jogos que fez como mandante na Série D, o Santa acumula três vitórias e um empate. Desempenho que deixa a Cobra Coral confiante em se manter na parte de cima da tabela.

“Estamos invictos em casa, habituados a jogar no Arruda. É um ambiente que nos favorece. Queremos ver o morro’ descer, como os torcedores falam. Eles são o nosso 12º jogador. Já nos ajuda enfrentar o Globo novamente porque podemos ver o que deu certo no jogo passado e onde podemos melhorar”, afirmou o treinador.

Caso vença o Globo, o Santa pode ficar na liderança da chave. Para isso, porém, é preciso que o Pacajus, atual líder, também com 14 pontos, tropece diante do Nacional de Patos, no José Cavalcanti. Se os cearenses ganharem, o Tricolor só assumirá a ponta se tirar a diferença de dois gols no saldo.

Melhor defesa

O Santa Cruz tem a melhor defesa da chave, com apenas quatro gols tomados em sete jogos. O clube vem de três partidas consecutivas sem ser vazado. "A quantidade de gols feitos era a mesma de sofridos (no início da temporada). Isso mostrava um desequilíbrio, mas que foi ajustado. Hoje temos uma equipe muito competitiva, difícil de ser batida também por conta dessa parte defensiva", salientou Conceição.



Ficha técnica

Santa Cruz



Michael;Rhuan Rodrigues, Eduardo Guedes, Yan Oliveira e Marcus Vinícius; Emerson Souza, Fabrício e Pingo; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição

Globo-RN

Luiz Henrique; Jonathan, Raniery, Arthur e Pedro; Marquinhos, Luan e Erick; Ivanaldo, João Victor e Gleydson. Técnico: André Caldas

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC). Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Dhiego Cavalcanti Pereira

Transmissão: F.Sports.TV

Veja também

Jogos Tekken 8 abre inscrições para teste fechado; saiba como participar