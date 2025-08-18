Seg, 18 de Agosto

Futebol

Com mais de 42 mil torcedores, Santa bate seu recorde de público na Arena de Pernambuco

Tricolor lotou o palco de São Lourenço da Mata no empate em 1x1 com o Altos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileir

Torcida do Santa Cruz na Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz bateu novamente seu próprio recorde de público na Arena de Pernambuco. Nesta segunda (18), pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor botou 42.653 pessoas para acompanhar o confronto empatado em 1x1 com o Altos. 

Até então, o maior público do Santa Cruz na Arena tinha sido os 35.882 torcedores que acompanharam a vitória da equipe por 2x1 diante do Sergipe, no jogo da volta da segunda fase da Série D.

No geral, o maior público da Arena de Pernambuco foi registrado na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico. Ao todo, 45.500 torcedores acompanharam o duelo que terminou em 0x0, decretando o título estadual para o Leão, que tinha vencido o Timbu por 2x0 na ida, nos Aflitos.

