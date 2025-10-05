A- A+

Futebol Com calendário maior e SAF perto de conclusão, Santa projeta crescimento em 2026 Tricolor termina temporada com acesso à Série C, presença na Copa do Brasil do ano que vem e reestruturação marcada pela mudança no modelo de gestão do clube

Mesmo sem o título da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, ao ficar com o vice-campeonato depois de empatar sem gols diante do Barra-SC, no último sábado, na decisão do torneio, o Santa Cruz encerra a temporada com projeção de crescimento para 2026.





SAF

O Santa está próximo de concretizar a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. A Comissão Fiscal já deu o parecer favorável e o Conselho Deliberativo marcou para a próxima terça (7) uma apresentação da proposta vinculante da Cobra Coral Participações, com presenças do presidente do clube, Bruno Rodrigues, e representantes do grupo de investidores que pretende adquirir 90% das ações do Tricolor.

Na quinta (9), deve ocorrer a votação da SAF. Em caso de aprovação, o clube precisará, em até cinco dias, convocar a Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias. O clube ainda terá de ratificar a operação para, enfim, finalizar todos os protocolos, incluindo nos autos do processo da Recuperação Judicial, para começar a operação sob novo modelo de gestão.

A SAF do Santa terá investimento de R$ 1 bilhão em até 15 anos. Para a Série C do ano que vem, a meta é investir R$ 36 milhões, além de aplicar R$ 100 milhões em até três anos na infraestrutura do clube.

Calendário

Outro ponto importante conquistado pelo Santa foi a presença na Copa do Brasil em 2026. Isso fará com que o Tricolor tenha ainda mais compromissos na temporada do que foi em 2025. Neste ano, o clube disputou 36 partidas. Quase o triplo do que ocorreu em 2024, ano em que a Cobra Coral participou apenas do Campeonato Pernambucano.

Levando mais de 500 mil pessoas, somando o público nos 19 jogos que fez como mandante na temporada, o Santa teve receita bruta de aproximadamente R$ 15 milhões. Um recorde na história do clube.

“A gente gostaria muito de ter conquistado esse título para fechar com chave de ouro a temporada, dedicando ao torcedor que tanto nos apoiou. A instituição merecia, o presidente Bruno, todos que iniciaram o trabalho, mas levamos essa Série D de forma positiva porque o maior objetivo, que era o acesso, nós conquistamos”, disse o técnico Marcelo Cabo.

O treinador, inclusive, confirmou que permanece no comando do Santa para o ano que vem. “Não podemos perder mais tempo. Precisamos começar o planejamento já na segunda”, apontou. Cabo tem vínculo com o Santa até novembro de 2026.

