Mercado Santa segue no mercado e pode ter anúncios nesta semana, de acordo com gerente de futebol Apesar dos nove contratados, Cobra Coral não está com o elenco completo

Com 22 atletas, o Santa Cruz teve sua apresentação realizada nesta segunda-feira (4), no Arruda. A Cobra Coral tem pouco mais de um mês para o primeiro jogo de 2024 pela Pré-Copa do Nordeste ainda sem o elenco completo, segundo o gerente de futebol Francisco Sales que concedeu entrevista coletiva após conversa com os jogadores.

"Num cenário ideal, a gente queria ter o elenco completo. Tem clubes de Série B e Série C se reforçando, além de estaduais fortes como Paulistão. Esses mercados são os preferidos dos atletas", iniciou o gerente sobre a situação do elenco coral.

"A gente sabe que precisa montar um elenco, mas precisamos de critério. Não queremos apenas preencher. Fazemos um filtro em todos os atletas, sabemos dos problemas e das virtudes de cada um que está chegando. Temos conversas avançadas com alguns atletas. Não podemos tratar com desespero, mas a gente sabe que a final é dia 7[contra o Altos-PI]", concluiu.

De acordo com Sales, o grande trunfo do Santa Cruz no mercado é o peso da camisa. No entanto, o gerente reconheceu algumas dificuldades para convencer os atletas.

"Um problema são as competições até meado de abril, mas podemos fazer contratos mais longos e emprestar os jogadores a outros clubes. Se é um atleta que tem mercado e ambição ele vai chegar no Santa Cruz e pode jogar em outra equipe no segundo semestre", afirmou.

Com nove jogadores contratados até o momento, o Santa Cruz segue no mercado em busca de reforços. Sales não especificou quantos jogadores chegarão, mas confirmou que novidades podem aparecer durante a semana.

"Acredito que essa semana a gente deva ter anúncios. Não posso quantificar, mas acredito que vaõ- ter novidades. Um cuidado que temos é que são atletas que jogaram até o final do ano. A exceção foi Willie, que é um atleta que vinha se cuidando e foi uma oportunidade de mercado. É um atleta que tem potencial, jogou libertadores até outro dia. A gente trata ele como a exceção. A gente sabe que tem algumas deficiências no elenco. Precisamos ter mais um goleiro, um lateral-direito com um investimento menor que Toty, no mínimo mais três zagueiros, lateral-esquerdo. Precisamos reforçar em todas as posições".

O Santa Cruz terá seu primeiro jogo da temporada no dia 7 de janeiro contra o Altos-PI em confronto válido pela fase preliminar da Copa do Nordeste. Até este duelo, a Cobra Coral realizará amistosos contra Serra Branca, dia 16 de dezembro, e Treze-PB, 30. Entre as duas partidas, o elenco profissional vai enfrentar a equipe de juniores no dia 23, no CT Ninho das Cobras.

