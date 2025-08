A- A+

Futebol Com segunda pior sequência na reta final da Série D, Santa busca reação diante do Sergipe

Ainda que classificado sem sustos para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz teve, no recorte dos últimos cinco jogos da etapa de grupos, o segundo pior desempenho entre os 32 clubes que passaram para a segunda fase, além de ter perdido no duelo de ida, por 2x1, para o Sergipe, fora de casa. Desempenho que liga o alerta no Arruda.





Até a nona rodada, o Santa Cruz era o líder do Grupo A3, com 18 pontos. Tinha sete vitórias, um empate e uma derrota. Na ocasião, sonhava em ter o melhor desempenho entre todos os 64 participantes do campeonato. Mas, nas últimas cinco rodadas, o aproveitamento despencou.

O Santa somou apenas cinco dos 15 pontos possíveis. Tudo começou com uma derrota por 1x0 em casa para o Central. Depois, dois empates com América-RN (0x0) e Santa Cruz-RN (1x1). Em seguida, novo tropeço, agora por 2x0, perante o Horizonte.

A única vitória do Santa no período foi na rodada final, por 3x0, contra o Treze, que já entrou em campo sem chances de classificação ao mata-mata. O Tricolor fechou a etapa em terceiro na chave.

Considerando o desempenho de todos os clubes classificados, o Santa Cruz só teve aproveitamento superior ao do Joinville. Nos últimos cinco jogos, a equipe catarinense fez apenas dois pontos. Foram dois empates com Marcílio Dias (1x1) e Azuriz (0x0) e derrotas para Barra-SC, São José e Guarany de Bagé. O clube terminou em terceiro no Grupo A8.

Mata-mata

Na segunda fase, o Santa também manteve o desempenho aquém do ideal e foi derrotado para o Sergipe, por 2x1. O duelo da volta será sábado, na Arena de Pernambuco. Para avançar diretamente, o Tricolor precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença. Se ganhar por apenas um, o confronto será definido nas penalidades. Qualquer outro resultado elimina a Cobra Coral.

"Somos fortes em casa e seremos assim no próximo fim de semana. Teremos um jogo de imposição, contundência, muito organizado e equilibrado”, afirmou o técnico Marcelo Cabo.

Para o confronto, Cabo terá a volta do meia Renato, ausência em Aracaju por suspensão, e pode promover a estreia do atacante Ariel Nahuelpán, que ficou fora da última partida por dores na panturrilha.

Central

Quem também define seu futuro na Série D no fim de semana é o Central. A Patativa enfrenta o Lagarto, domingo (10), às 16h, no Barretão. Na ida, os caruaruenses venceram por 1x0 e precisam apenas de um empate para avançarem para as oitavas de final.

