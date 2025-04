Adiamento da estreia na Série D pode fazer Santa Cruz ter mais um amistoso

A- A+

O Santa Cruz estuda a possibilidade de fazer mais um jogo-treino até a estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o adiamento do início do torneio, anteriormente marcado para ocorrer no próximo fim de semana e agora agendado para os dias 19 e 20 de abril, o executivo de futebol do Tricolor, Harlei Menezes, destacou que o Tricolor pode organizar mais um teste para preparar o time antes do compromisso oficial pela quarta divisão, contra o Treze, na Paraíba.

“O adiamento acabou sendo interessante para nós porque tínhamos feito essa troca no comando (com a saída de Itamar Schulle e a chegada de Marcelo Cabo). Leva um pouco de tempo até que a metodologia de trabalho seja colocada, com os conceitos compreendidos pelos atletas. Ganhar uma semana a mais faz diferença”, iniciou o executivo.

“Dentro desse cronograma, estamos trabalhando a possibilidade de fazermos mais um amistoso ou jogo-treino. Vai depender do que a comissão técnica achar mais importante no momento. Marcelo quer trabalhar a parte tática e técnica mais complexa também, implementando a metodologia de trabalho dele na equipe. Vamos definir isso até quinta-feira para sabermos se a gente vai enfrentar outro adversário ou se faremos treinamentos internos”, completou. Na preparação para a Série D, o Santa fez dois amistosos, perdendo por 2x0 para o ASA, em Alagoas, e 1x0 para o ABC, no Arruda.

O executivo também destacou que o clube pretende se reforçar nos próximos dias com pelo menos mais dois jogadores. O Santa anunciou nesta terça-feira (8) o atacante Geovany, ex-Marcílio Dias, e fechou recentemente com o meia William Júnior, ex-Gama.

“Nós estamos ficando satisfeitos. Precisamos continuar contratando e sabemos disso. Todos os atletas que estão chegando são jogadores que disputaram campeonatos estaduais, foram destaques e performaram muito bem.Isso é uma engrenagem. Nós estamos montando e queremos que ela dê o encaixe o mais rápido possível. “Vamos trabalhar dentro da possibilidade de conseguir mais dois reforços. O Marcelo entende que, com mais duas peças, teremos uma base boa para iniciar. E dentro da competição, nós iremos observar se traremos mais jogadores”, declarou.

Em compensação, o atacante Jhonnatan Ribeiro está fora dos planos do clube e outros nomes devem deixar o Santa Cruz em breve. “Ele quer jogar e nós estamos conversando para que ele possa fazer a sua saída. Outros atletas estão na mesma situação. Está tudo dentro do cronograma. Isso (dispensas) é inevitável. Até pelo número de atletas que o Marcelo quer trabalhar, nós precisamos fazer desligamentos. A gente explicou que todos eles precisam ‘minutar’ para que tenham um novo planejamento para o ano que vem. Atletas que acabam não jogando têm muita dificuldade de se empregar”, argumentou.

“Tudo o que tem sido feito aqui dentro tem sido amplamente traçado, discutido, planejado para chegarmos na Série D prontos, em perfeito estado para fazer nosso campeonato muito seguro. Todas as medidas que precisam ser tomadas estão sendo tomadas”, pontuou.

