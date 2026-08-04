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Futebol Santa só deve voltar a atuar no Arruda em 2027 Presidente do Tricolor descartou a utilização do estádio nos jogos do clube em uma possível presença no quadrangular final

Há mais de um ano sem receber jogos com torcida, o Arruda só deve ser liberado para ter presença de público em 2027. Quem afirma é o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

“As informações que tenho da Comissão Patrimonial, que está à frente da reforma do Arruda, é que na próxima semana será dada entrada na questão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Com algumas reformas pontuais, a gente teria condições de ter o estádio aberto para cerca de 20 mil torcedores”, iniciou o mandatário, em entrevista à Rádio Jornal.

Rodrigues, contudo, salientou que o Santa não pretende levar jogos para o Arruda em uma possível classificação ao quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está atualmente na quinta posição, com 24 pontos.

“Na segunda fase da Série C, o Santa deve ter jogos com públicos maiores, então a gente deve continuar na Arena”, apontou. O estádio de São Lourenço da Mata tem sido a casa coral na competição.

O último jogo do Santa Cruz com torcida no Arruda foi no dia 13 de julho do ano passado, no empate em 1x1 com o Santa Cruz-RN, pela Série D. O estádio está sem poder receber partidas por falta de laudos exigidos pelos órgãos de segurança para que o local seja liberado para o público.

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