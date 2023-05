A- A+

SANTA CRUZ Santa sofre com um a mais, cede empate no fim e perde chance de virar líder Tricolor joga mal e segue sem vencer fora na Série D

Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Santa Cruz ficou no empate contra o Nacional de Patos (PB). Em partida válida pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo (28), a Cobra Coral jogou mal e, apesar da vantagem numérica, empatou em 2x2 com a equipe paraibana, sofrendo um gol nos acréscimos.

Com dificuldades na construção e um gramado em péssimas condições de jogo, o Santa sofreu no segundo tempo, mesmo atuando com um jogador a mais. O Tricolor vencia até os 49 da etapa complementar, quando tomou o empate após um chute de fora da área de Juninho, do Nacional.

O jogo começou com indícios de que seria tranquilo para o Santa. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, a pressão Tricolor na saída de bola resultou em uma falha do sistema defensivo do Nacional. O goleiro Mauro Iguatu entregou a bola nos pés de Nadson; o atacante coral serviu Pipico, que, com liberdade, abriu o placar no Estádio José Cavalcanti.

Depois do primeiro gol, o primeiro tempo transcorreu sem grandes sustos para a equipe Coral. Mesmo com a posse, os mandantes não conseguiram chutar a gol na etapa inicial.

Aos 45 do primeiro, Kel Baiano, do Nacional, acertou uma cotovelada no zagueiro Ítalo Melo, do Santa, e tomou vermelho direto, deixando o Tricolor em vantagem numérica.

Apesar de jogar todo o segundo tempo com um a mais, o Santa não conseguiu se impor sobre a equipe mandante. As mudanças feitas pelo técnico Felipe Conceição não surtiram efeito positivo e o Nacional foi superior, pressionando até o gol de empate, que saiu aos 24 do segundo tempo.

Depois do gol de empate, a equipe Tricolor “acordou”. Aos 32, após uma boa jogada pelo lado direito, Anderson Paulista recebeu na entrada da área e arriscou; a bola desviou na defesa e sobrou para Emerson Galego, que marcou.

A frustração veio aos 49 do segundo tempo, quando Juninho acertou um chute de fora da área e empatou a partida.

Em quarto no Grupo C com sete pontos conquistados, o Santa volta a campo no próximo sábado (3), quando enfrenta o Sousa (PB) no Arruda.

Protestos antirracistas

A tarde do domingo (28) também foi marcada por manifestações contra o racismo em campo e nas redes sociais. Nos perfis do Santa, uma sem os nomes dos jogadores negros do elenco foi divulgada. Na sequência, em outro post, o clube fez uma provocação sobre o apagamento e a escassez de pessoas negras em outras esferas da sociedade.

Além dos protestos Corais nas redes, as equipes entraram em campo com uma faixa dizendo “Com racismo não tem jogo”. Antes do apito inicial, os atletas das duas equipes se ajoelharam em protesto.



FICHA TÉCNICA:

Nacional (PB) 2

Mauro Iguatu; André Penalva (Wesley), Caio Capixaba, Hitalo Rogério, Arturzinho; Moreilândia (Juninho Paraíba), Bruno Menezes (Esquerdinha), Trindade, Kel Baiano; Léo Cereja e Pedro Gabriel (Robinho); Técnico: Rodrigo Fonseca

Santa Cruz 2

Michael; Léo Fernandes (Rhuan Rodrigues), Ítalo Melo, Guedes, M. Vinícius (Mateus Muller); Pingo, Fabrício (Emerson S.), Chiquinho (Galego); Lucas Silva, Nadson (Anderson Paulista) e Pipico; Técnico: Felipe Conceição

Local: Estádio Municipal José Cavalcanti (Patos/PB)

Árbitro: Robson Babinski (PR)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes (PB), Gleydson Francisco (PB) e José de Arimateia da Silva (PB)

Gols: Pipico (12’ - 1ºT); Arturzinho (24’ - 2ºT); Emerson Galego (32’ - 2ºT); Juninho (49’ - 2ºT)

Cartões amarelos: Pipico, Ítalo Melo, M. Vinícius, Anderson Paulista, Emerson Galego (STA); Hitalo Rogério (N)

Cartão vermelho: Kel Baiano (N)



