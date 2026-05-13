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Futebol Santa tem trio pendurado para jogo contra o Volta Redonda Lateral Zé Mário e atacantes Vitinho e Everaldo estão com dois cartões amarelos cada

Três jogadores do Santa Cruz chegarão ao jogo contra o Volta Redonda, sábado, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2026, correndo o risco de ficarem suspensos na rodada seguinte. O lateral Zé Mário e os atacantes Vitinho e Everaldo estão pendurados com dois cartões amarelos cada.

Todos foram advertidos no jogo passado, na vitória do Santa Cruz por 2x1 diante do Inter de Limeira, em São Paulo. Zé Mário também tinha recebido o amarelo contra o Confiança. Vitinho tomou ao enfrentar o Amazonas e Everaldo perante o Guarani.

Caso sejam novamente advertidos, o técnico Cristian de Souza teria de buscar substitutos para o jogo contra o Maringá, dia 23 de maio, no Willie Davids. Alex Ruan é a opção na lateral esquerda. Na frente, as possíveis peças de reposição seriam Quirino e Renato.

O confronto diante do Volta Redonda é crucial para o Santa Cruz se aproximar do G8 da Série C. Os pernambucanos estão na 13ª posição, com sete pontos. Os cariocas estão em 17º, com cinco.

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