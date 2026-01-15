A- A+

Futebol Santa terá "maratona na Arena" nos próximos quatro jogos do Estadual Na primeira fase, o único jogo em que o Tricolor fará longe do estádio de São Lourenço da Mata será na rodada final, contra o Sport, na Ilha do Retiro

“Modo Arena de Pernambuco ativado”. Nos cinco jogos que faltam ao Santa Cruz para terminar a primeira fase do Campeonato Pernambucano, quatro deles - de forma consecutiva - serão no estádio de São Lourenço da Mata. Maratona na “casa coral” que pode diminuir o desgaste dos tricolores e ajudar na caminhada em busca da classificação ao mata-mata.







Sequência

Com o Arruda passando por reformas, o Santa tem mandado seus jogos na Arena. Nos próximos quatro compromissos, três terão o Tricolor como mandante e com, isso, partidas no local. Serão os embates perante Vitória, Náutico e Jaguar pelas terceira, quinta e sexta rodadas, respectivamente.

Na quarta rodada, o Santa pega o Retrô, fora de casa. Acontece que a Fênix joga justamente na Arena de Pernambuco. Ou seja, o Tricolor só vai atuar em outro estádio na rodada final da primeira fase, quando pega o Sport, na Ilha do Retiro.

A sequência pode diminuir a insatisfação do técnico Marcelo Cabo com os jogos em sequência do Santa, que completará no sábado três partidas no intervalo de uma semana, sendo uma delas envolvendo uma viagem ao Agreste para enfrentar o Maguary, no estádio Arthur Tavares, em Bonito.

“Precisamos estar atentos. Todos os nossos adversários têm um dia a mais de recuperação. Houve trocas de mando de campo porque os estádios não estavam adequados. Por que o nosso também não teve a troca por não ter refletor? A diretoria precisa ficar atenta. Jogamos um jogo tendo apenas 67 horas de recuperação e já vamos jogar o terceiro jogo no sábado. Depois, a gente é cobrado porque o time está pouco intenso”, apontou.

O jogo citado por Cabo foi entre Decisão e Náutico. Inicialmente, o duelo aconteceria no Sesc Goiana, mas o confronto foi alterado para a Arena de Pernambuco por conta de questões estruturais no estádio.

Retorno

O lateral-esquerdo Alex Ruan retorna nesta quinta-feira (15) aos treinos do Santa Cruz. O jogador estava em fase final de tratamento de lesão de ligamento do joelho e recebeu liberação do departamento médico. “Ele começa a treinar com o grupo em uma participação parcial. Passou por todos os protocolos e acreditamos que em breve poderemos contar com ele”, apontou Cabo.

Por outro lado, o centroavante Ariel segue se recuperando de uma tendinite solear na perna esquerda e ainda não tem prazo para retornar aos gramados.

