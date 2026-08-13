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FUTEBOL Santa terá retorno de William Alves para encarar o Maranhão Defensor ficou fora do jogo passado contra o Botafogo-PB por suspensão e volta a ficar à disposição do técnico Cristian de Souza

O Santa Cruz ganhará um retorno importante para o jogo do sábado (15), contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Após cumprir suspensão automática diante do Botafogo-PB, o zagueiro William Alves volta a ficar à disposição do técnico Cristian de Souza.

Com o retorno, fica a dúvida de quem formará a zaga ao lado de William. O Santa tem as opções de Eurico e Edson Miranda. Com relação aos reforços que desembarcaram recentemente no clube, o volante Arilson e os atacantes Cassiano e Alex Sandro devem iniciar no banco de reservas.

O Santa também está no aguardo dos laterais Rodrigues e Alex Ruan e do volante Léo Costa, que se recuperam de lesão. O Tricolor é sexto colocado, com 25 pontos. O Maranhão é o 14º, com 21.

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