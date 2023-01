Santa vence Canaã por 1x0 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

A- A+

O Santa Cruz estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Nesta quarta (4), o Tricolor venceu o Canaã por 1x0, na Ibrachina Arena, pela primeira rodada do Grupo 30. Os pernambucanos dividem a liderança da chave com o Botafogo/PB, que derrotou o Ibrachina por 1x0, no outro duelo do bloco.



Em um primeiro tempo de poucas chances, o Santa Cruz foi letal quando chegou à área do Canaã. Após cruzamento pela esquerda, o goleiro afastou mal e Ezequiel completou para as redes, fazendo 1x0.



A chuva dificultou ainda mais o jogo das duas equipes no segundo tempo. Com a trégua no tempo, o Tricolor ainda criou grandes oportunidades com Ezequiel e Alef, mas o placar se manteve em 1x0.



O próximo compromisso do Santa Cruz na Copinha é sábado (7), contra o Botafogo/PB, na Ibrachina Arena, às 13h15.

