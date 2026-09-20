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futebol Santa vence Floresta e fica mais próximo do acesso à Série B Resultado de 1x0 na Arena de Pernambuco deixou o Tricolor com nove pontos no Grupo B; confronto teve quase 45 mil torcedores

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Foi festa antes, durante e depois. No 0x0 e, principalmente, quando abriu o placar. A cada lance, uma vibração diferente. De quem sabe que está mais perto de deixar a Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do Floresta, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do quadrangular da competição, a Cobra Coral venceu por 1x0. Explicar a emoção dos tricolores é algo mais complexo. Líder da chave, o Tricolor inicia a contagem regressiva rumo à Série B. Faltam três jogos para fazer da esperança uma realidade.

Recorde

Ao todo, 44.951 tricolores marcaram presença na Arena. O recorde de público do Santa na Série C 2026 e por pouco não bateu a melhor marca do clube no mesmo estádio, quando levou 45.500 torcedores no duelo perante o Barra/SC, no ano passado, pelo primeiro jogo da finalíssima da Série D.

Marcar um gol no começo do jogo é o sonho de qualquer time. Não importa como seja. Mas se for um golaço, fica ainda melhor. Na primeira boa descida pela esquerda, Matheus Vinícius cruzou na medida para Renato, de voleio, abrir o placar na Arena de Pernambuco.

Ter a vantagem precoce também deu ao Santa a tranquilidade de não precisar se expor. O Floresta não era tão criativo com a bola no chão, mas foi pelo alto que os visitantes quase empataram. Após escanteio, Rafael Índio cabeceou na pequena área e Thiago Coelho mostrou que o reflexo estava em dia para espalmar e evitar o gol.

Ainda no intervalo, a torcida do Santa já estava em clima de festa pelo resultado. O Tricolor estava chegando aos nove pontos, mantendo-se na liderança do Grupo B e ampliando as probabilidades de acesso à Série B.

Para estragar a animação dos mandantes, o Floresta tentou caprichar na bola parada para empatar o jogo. Aos 10 minutos, Garraty cobrou falta direta e acertou o travessão, assustando o Santa.

O que poderia parecer o indício de pressão dos cearenses se mostrou um susto esporádico. O Santa retomou o controle da partida, principalmente após as modificações na segunda etapa, com as entradas de Willian Júnior, Cassiano e Arilson.

Perto do fim, no único vacilo da zaga coral, o zagueiro Matheus Vinícius conseguiu salvar uma finalização de cabeça, quase em cima da linha, para garantir a vitória do Santa Cruz na Arena.



Ficha técnica

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Thiago Enners, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Da Silva (Arilson), Pedro Favela, Everaldo (Willian Júnior) e João Pedro (Cassiano); Renato (Alex Ruan) e Eron (Matheus Cadorini). Técnico: Cristian de Souza.

Floresta 0

Dheimison; João Victor, Zulu e Islan; Caíque, Garraty (Thálisson), Natan, Nonato (Jhony Douglas) e Eliandro (Cedric); Rafinha (Rafa Marcos) e Daniel Baianinho (Matheus Lima). Técnico: Leston Jr.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Juliana Vicentin (ambos SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Gols: Renato (aos 10 do 1ºT)

Cartões amarelos: Nenhum

Público: 44.951 torcedores

Renda: R$ 1.870.902,44

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