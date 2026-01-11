A- A+

Futebol Santa vence o Decisão na abertura do Pernambucano 2026 Com primeiro tempo arrasador, Tricolor ganhou por 3x0, na Arena de Pernambuco, e fechou a rodada na vice-liderança

Com um primeiro tempo arrasador, o Santa Cruz venceu o Decisão neste domingo (11), na Arena de Pernambuco, por 3x0, na estreia do Campeonato Pernambucano 2026. Com o resultado, o Tricolor fecha a rodada na vice-liderança, com três pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Maguary, quarta-feira (14), no Arthur Tavares.

A derrota no amistoso contra o Defensa y Justicia-ARG, no Arruda, deixou a torcida receosa sobre como seria o desempenho do Santa Cruz na estreia do Pernambucano, contra o Decisão. Preocupação que, em 20 minutos, já foi suavizada com um início arrasador dos tricolores.

Gols

Primeiro, o Santa contou com a colaboração do goleiro João Gabriel. O chute de Renato não foi tão forte ou muito no canto, mas o camisa 12 do Decisão falhou feio e viu a bola morrer no fundo das redes.

Três minutos depois, o Santa ampliou. Renato recebeu passe de Patrick Allan e foi derrubado dentro da área. O árbitro sinalizou a penalidade e Quirino foi para a cobrança para ampliar o placar na Arena.

João Gabriel voltou a falhar. Dessa vez, na cobrança de falta de Patrick Allan, a bola desviou em Matheus Rodrigues e o goleiro não conseguiu espalmar, permitindo ao Tricolor ficar ainda mais confortável na partida. Por pouco, inclusive, o Santa não fez o quarto gol após novamente o arqueiro do Decisão errar e dar rebote de em chute de fora da área. A bola sobrou para Quirino, mas o centroavante desperdiçou a chance.



Mudanças

No segundo tempo, o Decisão voltou melhor e esboçou uma pressão em busca do primeiro gol. No lado do Santa, o técnico Marcelo Cabo mexeu no sistema ofensivo, tirando Patrick Allan e Quirino para as entradas de Willian Júnior e Matheus Régis.

Aos 25, o Santa por pouco não marcou o quarto gol. Após escanteio, William Alves desviou e Éder tirou em cima da linha. Minutos depois, foi a vez de Vitinho chutar da entrada da área e João Gabriel defender. A resposta do Decisão foi com Richarles. O atacante pegou de primeira um cruzamento pela direita e finalizou no canto, mas a bola acertou a trave.

Rodrigues, de falta, também esteve perto de balançar as redes, mas João Gabriel evitou o gol. No fim, os mais de cinco mil tricolores presentes na Arena celebraram o primeiro triunfo do Santa em 2026.

Ficha técnica

Santa Cruz 3

Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey (Pedro Favela) e Patrick Allan (Willian Júnior); Robinho (Vitinho), Renato e Quirino (Matheus Régis). Técnico: Marcelo Cabo.

Decisão 0

João Gabriel; Kauan Diego (Pablo), Rael, Victor Ramon e Matheus Rodrigues (Alexandre Melo); Kayo Bahia, Éder Monteiro e Fernando Portel (Breno); Matheus Mosquito (Lipek), Jonas (Richarles) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Michelangelo Almeida (PE)

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas (ambos PE)

Gols: Renato (aos 17 do 1ºT), Quirino (aos 20 do 1ºT) e Matheus Rodrigues (contra, aos 32 do 1ºT)

Cartões amarelos: Quirino, Pedro Favela (S); Rael (D)

Público: 5.263 torcedores

