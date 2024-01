A- A+

Clássico das Emoções Santa inicia venda de ingressos para clássico contra o Náutico com mudança nos setores do Arruda O Clássico das Emoções acontece neste sábado (27), às 16h30; arquibancada inferior será um setor único para os tricolores

Com a liberação do Arruda, o Santa Cruz iniciou nesta sexta-feira (26) a venda de ingressos para o Clássico das Emoções. O duelo contra o Náutico, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, será realizado neste sábado (27), a partir das 16h30. A Cobra Coral divulgou uma mudança no esquema de entrada para o torcedor. Entenda:

De acordo com o Santa Cruz, o Clássico das Emoções contará com um teste operacional. "Não teremos mais o setor “Atrás da Barra”; agora a arquibancada inferior será um único setor, com mais opções de portões de acesso. Essa mudança visa melhorar a sua entrada, torcedor. Contamos com a compreensão de todos. Chegue cedo. Vamos juntos, tricolor!", escreveu o clube em suas redes sociais.

Serão três portões abertos (7, 10 e 11) sem distinção entre os portões 11 e 10. O Santa Cruz recomenda a entrada antecipada dos torcedores para evitar problemas. O sócio bronze está liberado para fazer check-in nas sociais para este confronto.

O preço dos ingressos varia de R$ 20,00 até R$ 80,00. Veja os valores por setor:

Portão 11 + Escudo: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Sociais: R$ 20,00 (consultar plano)

Cadeiras: R$ 30,00 (proprietários); R$ 40,00 (sócios) e R$ 80,00 (aluguel)

Torcida visitante

Na última quinta-feira (25), o Trio de Ferro, em ação conjunta, entrou com uma medida junto ao Tribunal de Justiça Desportivade Pernambuco (TJD-PE) solicitante a presença de torcidas visitantes nos clássicos do Estadual. A ação foi aceita e os alvirrubros vão poder comparecer ao Arruda.

Ingressos para torcida do Náutico: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

Os ingressos podem ser comprados através do site ingressossa.com.

