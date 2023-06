Santa visita lanterna Globo buscando liderança do Grupo 3 da Série D

A- A+

Neste domingo (11), diante do Globo, no Barretão, o Santa Cruz disputará o último jogo do primeiro turno do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro 2023. Concluirá a metade inicial da fase de pontos corridos, antes da etapa eliminatória - em caso de classificação, terminando no G4. Atual vice-líder da chave, com 11 pontos, o Tricolor quer “pegar o embalo” para seguir em crescimento na competição.





"No caminho certo"



“Depois desses seis jogos, temos uma equipe competitiva e consistente. Isso me deixa ciente de que estamos no caminho certo. Você pega a dificuldade do pouco tempo de pré-temporada que tivemos, com apenas 15 dias. A dificuldade de remontar o elenco, com a chegada de reforços para encaixar. A gente tem ciência de que a primeira fase é para o crescimento, chegando ao mata-mata com a equipe em um nível maior. Nosso projeto é crescer nos primeiros jogos, com atletas aguentando o jogo inteiro em intensidade alta”, afirmou o técnico do clube, Felipe Conceição.



“O primeiro turno vai acabar agora e depois teremos mais sete jogos do returno. Em mais um mês, poderemos ajustar o máximo possível, colocando os novos jogadores no ritmo dos outros para chegar forte no mata-mata. Mas, dentro desta primeira fase, temos de continuar crescendo”, completou.



Com pouco tempo de descanso e treino para o jogo deste fim de semana, depois de atuar na última quinta (8), contra o Pacajus, Conceição contou como preparou a equipe para encarar o Globo, lanterna do grupo, com apenas quatro pontos.



“A ideia é recuperar (os atletas) e trabalhar com vídeo. A estratégia não pode fugir do padrão da equipe. Não podemos mudar os comportamentos por conta dos adversários. Faremos alguns ajustes para ganhar o jogo. Vamos mostrar o que fizemos de bom aqui para evoluir cada vez mais”, detalhou. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Pingo está fora. Em contrapartida, o Tricolor terá o regresso do volante Emerson Souza, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior.

Histórico positivo

Santa Cruz e Globo se enfrentarão pela quinta vez na história e os pernambucanos carregam a marca positiva de nunca terem perdido para os potiguares. São duas vitórias e dois empates. O encontro mais recente foi na Série C de 2019, com triunfo por 2x1 para a Cobra Coral.

Ficha técnica

Globo

Luiz Henrique; Jonathan, Raniery, Artur e Pedro; Alberto, Ivanaldo, Marquinhos e Erick; João Victor e Gleydson. Técnico: Higor César

Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Italo Silva (Emerson Souza), Italo Henrique e Nadson; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição

Local: Barretão (Ceará-Mirim/RN)

Horário: 15h30

Árbitro: Wasley do Couto Leão (RR). Assistentes: Reinaldo de Souza Moura e Debora Rayane Fernandes Martins (ambos do RN)

Transmissão: FS.Sports TV

