futebol

Santa vive maior jejum de títulos estaduais na história; confira números

Tricolor não levanta o troféu do Pernambucano desde 2016. Neste ano, o clube foi eliminado na semifinal pelo Náutico

Lance de Náutico 2x0 Santa CruzLance de Náutico 2x0 Santa Cruz - Foto: Rafael Vieira/CNC

Com a derrota por 2x0 para o Náutico, nos Aflitos, pelo encontro da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026, o Santa Cruz passa a viver, oficialmente, o maior período de jejum de títulos da história do clube. 

O último troféu conquistado pelo Santa foi em 2016, diante do Sport. De lá para cá, o Tricolor até chegou em outra decisão, em 2020, mas o Salgueiro foi campeão. A outra vez em que o Santa ficou tanto tempo sem conquistas foi entre 1995 e 2005. 

Com a eliminação no Estadual, o Santa também ficará sem disputar a Copa do Nordeste em 2027. Neste ano, o Tricolor ainda jogará pela Copa do Brasil e pela Série C do Campeonato Brasileiro. 

