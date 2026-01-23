Futebol
Santa x Jaguar será no Arruda, de portões fechados
Mudança ocorreu por conta da indisponibilidade da partida acontecer na Arena de Pernambuco
O jogo entre Santa Cruz e Jaguar, quarta-feira (28), pelo Campeonato Pernambucano 2026, teve local e horário alterados. O confronto, que aconteceria às 20h30, na Arena de Pernambuco, será agora às 16h, no Arruda.
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou que a modificação foi realizada a partir de solicitação formal do clube mandante, devidamente protocolada junto à FPF, em razão da indisponibilidade da Arena para a data originalmente prevista.
Diante da indicação de novo local para a realização do confronto, a partida será disputada de portões fechados, em virtude da ausência dos laudos técnicos necessários para a liberação de público no Arruda.
