Futebol Santa x Jaguar será no Arruda, de portões fechados Mudança ocorreu por conta da indisponibilidade da partida acontecer na Arena de Pernambuco

O jogo entre Santa Cruz e Jaguar, quarta-feira (28), pelo Campeonato Pernambucano 2026, teve local e horário alterados. O confronto, que aconteceria às 20h30, na Arena de Pernambuco, será agora às 16h, no Arruda.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou que a modificação foi realizada a partir de solicitação formal do clube mandante, devidamente protocolada junto à FPF, em razão da indisponibilidade da Arena para a data originalmente prevista.

Diante da indicação de novo local para a realização do confronto, a partida será disputada de portões fechados, em virtude da ausência dos laudos técnicos necessários para a liberação de público no Arruda.

