Santa x Jaguar será no Arruda, de portões fechados

Mudança ocorreu por conta da indisponibilidade da partida acontecer na Arena de Pernambuco

Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O jogo entre Santa Cruz e Jaguar, quarta-feira (28), pelo Campeonato Pernambucano 2026, teve local e horário alterados. O confronto, que aconteceria às 20h30, na Arena de Pernambuco, será agora às 16h, no Arruda. 

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou que a modificação foi realizada a partir de solicitação formal do clube mandante, devidamente protocolada junto à FPF, em razão da indisponibilidade da Arena para a data originalmente prevista. 

Diante da indicação de novo local para a realização do confronto, a partida será disputada de portões fechados, em virtude da ausência dos laudos técnicos necessários para a liberação de público no Arruda.

