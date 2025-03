A- A+

prisão Santa x Sport: dois homens são presos por violação da tornozeleira eletrônica durante clássico Eles foram identificados e detidos ao se aproximarem da Rua Bolivar, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife

Dois homens foram presos durante a partida entre Santa Cruz e Sport, no último sábado (15), pelas semifinais do Campeonato Pernambucano.

Segundo o 13° Batalhão da Polícia Militar (BPM), eles usavam tornozeleiras eletrônicas e estavam descumprindo as medidas restritivas.

Além dos dois que foram detidos, o BPM recebeu ainda a informação de mais dois indivíduos que também estariam descumprindo as medidas restritivas. Tudo isso aconteceu nas imediações do Estádio do Arruda, onde ocorreu a partida.

"Imediatamente, as equipes iniciaram rondas no intuito de localizar os indivíduos, e, ao se aproximarem da Rua Bolívar, no bairro do Arruda, dois dos quatro suspeitos foram detidos e abordados. Os indivíduos foram identificados e conduzidos à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), para adoção das medidas cabíveis", explicou a polícia, por meio de nota.

Depois que foi feito o procedimento legal, os envolvidos foram levados para o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CEMEP) para os devidos encaminhamentos.

Dentro de campo, a partida terminou com vitória do Sport, por 1 a 0. O resultado classificou o Rubro-negro para a final do torneio, que será disputada contra o Retrô.



