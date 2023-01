Após sequência de empates, Santa Cruz vence primeira partida no Pernambucano

A- A+

O Santa Cruz precisava ganhar. O placar, o autor do gol e a circunstância estavam em segundo plano. O resultado era primordial e ele veio, com o triunfo por 1x0 diante do Caruaru City, nesta quinta (26), no Arruda, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, o Tricolor pulou para a sexta posição, com seis pontos, entrando na zona de classificação ao mata-mata do Estadual. Os caruaruenses estão na vice-lanterna, com um.



O Tricolor entrou em campo ainda sem ter sentido o gosto da vitória no Estadual. Foi para o vestiário, ao término do primeiro tempo, sob as vaias dos tricolores presentes no Arruda, com o resultado parcial de 0x0. No entanto, a Cobra Coral esteve longe de fazer uma má etapa inicial.



Logo aos dez, Anderson Ceará acertou o travessão. Depois, Lucas Silva marcou um golaço, driblando três marcadores. O árbitro, porém, anulou o lance por um toque de mão na jogada.



Em resumo, o Santa Cruz foi melhor, mas não tirou o zero do placar. Acumulando quatro empates seguidos, a paciência do torcedor com o clube estava mínima. No primeiro duelo sem Hugo Cabral, dispensado por ato de indisciplina, Dagson foi o atleta que os tricolores mais pegaram no pé.





Feio é não fazer gol



Merecer a vitória era insuficiente. O Santa precisava marcar a qualquer custo. Por isso, quando Michel Douglas balançou as redes, em chute de Lucas Silva que o goleiro deu rebote, o gol “simples” teve a simbologia de uma pintura.



Anderson Ceará, aos 20, teve outra chance de balançar as redes. Com total tranquilidade, ele dominou a bola no peito, ajeitou o corpo e, dentro da área, mandou por cima do gol. Do outro lado, o Caruaru City não pressionava pelo empate, mas quase conseguiu em um lance que o Tricolor praticamente entregou a oportunidade nos pés do adversário. Geaze saiu mal, Baraka vacilou na saída de bola e Pedrinho Caruaru, de frente ao gol, chutou para fora.



No lugar das vaias no primeiro tempo, o apito final trouxe alívio. Enfim, a primeira vitória do Santa no Estadual.

Ficha técnica

Santa Cruz 1

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan e Jadson (Anderson Paulista); João Erick (Marcelinho), Arthur e Anderson Ceará; Dagson (Dayvid), Michel Douglas (Gabriel Cardoso) e Lucas Silva (Baraka). Técnico: Raniele Ribeiro

Caruaru City 0

Diego Almeida; João Gabriel, Correia, Willian Gaúcho e Vinícius Vitória (Rafael); Mhaylon, Hélio (Felipe Eduardo) e Henrique Silva; Alex Cícero (Cabeludo), Luiz Bahia (Pedrinho Caruaru) e Eddy (João Pedro). Técnico: Adelmo Soares

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Daniele de Andrade Felipe e Matheus Valentim da Silva

Gols: Michel Douglas (aos sete do 2ºT)

Cartões amarelos: Yan (S); Alex Cícero (C)

