Santa joga mal, Geaze salva no fim e duelo com Petrolina termina em 0x0

Mais um empate no Campeonato Pernambucano 2023 para a conta do Santa Cruz. Nesta quarta (1º), no Paulo Coelho, a equipe ficou no 0x0 com o Petrolina. Poderia ser pior se Geaze não tivesse feito duas grandes defesas nos acréscimos. Com as vitórias de Central e Salgueiro na rodada, o Tricolor caiu para a sétima posição, com oito pontos, fora da zona de classificação ao mata-mata. Os sertanejos estão em 11º, com seis.



Uma formação diferente, com algumas peças estreando no time titular, mas o futebol pouco mudou em relação aos últimos jogos. Com Pipico centralizado, o Santa insistiu em esticar bolas longas procurando o centroavante. O Petrolina também não pressionava. A dificuldade em construir jogadas era ampliada pelo gramado do Paulo Coelho, com a bola quicando bastante.



Se estava difícil para o ataque coral causar algum dano ao Petrolina, coube ao zagueiro Yan Oliveira protagonizar o melhor lance do primeiro tempo. Após cruzamento, o defensor apareceu livre e cabeceou no travessão.

Procurando aumentar a velocidade e a criatividade no segundo tempo, Ranielle acionou Jadson, Dayvid e Anderson Ceará. O primeiro ponto foi conquistado. O segundo, nem tanto, embora Ceará tenha dado mais lucidez ao meio-campo.





Um chute isolado por Pipico, outro por Dayvid e nada de a rede balançar no lado coral. Já os mandantes até acertaram o alvo, em chute de Igor Tavares salvo pelo zagueiro Ítalo Melo. Nos acréscimos, Geaze ainda operou dois milagres para garantir o 0x0.



Ficha técnica

Petrolina 0

Alan; Denner (Brendo), Mailson, Heverton e Igor Tavares (Acauã); Kiko, Vinicinho, Eduardo (Marquinhos) e Igor Santos; Emerson Galego e Everton Felipe (Roberto). Técnico: William Lima

Santa Cruz 0

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez (Jadson); Daniel Pereira (Anderson Ceará), Arthur Santos e Marcelinho (Dayvid); Anderson Paulista (Gabriel Popó), Pipico e Lucas Silva (João Erick). Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Kiko (P); João Erick (S)

