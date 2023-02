A- A+

Futebol Com dois de Lucas Silva, Santa Cruz vence Atlético/BA por 2x1 Em confronto realizado no Arruda, Tricolor garantiu o primeiro triunfo na Copa do Nordeste 2023

Com Lucas Silva inspirado, o Santa Cruz venceu a primeira partida na Copa do Nordeste. Nesta terça (14), no Arruda, o Tricolor derrotou o Atlético/BA por 2x1, com dois gols do camisa 7. Os pernambucanos estão na segunda posição do Grupo B, com cinco pontos. Os baianos estão na lanterna do A, sem pontuação.



Tem bolas que qualquer atacante sonha em receber. Aquele cenário ideal, em que há espaço para dominar e arriscar. A visão periférica desliga. O foco é somente no que está à frente: o gol. Quando Lucas Silva tabelou com Pipico e recebeu limpa na entrada da área, já se sabia que ele só tinha uma decisão correta a fazer. O chute saiu forte, no ângulo. Um golaço.



O Santa dominou o primeiro tempo, mas sofreu sustos. Aos 24 minutos, o Atlético/BA só não empatou porque Geaze fez grande defesa em chute de Edson. Do outro lado, Fabio Lima saiu mal e deu a bola nos pés dos tricolores. Na sequência, ele consertou o erro ao defender a finalização de Lucas.



O Tricolor foi empilhando chances perdidas. Possíveis 2x0, 3x0 viraram um concreto 1x1 aos 39, quando Emerson recebeu na área e bateu para empatar o confronto.





Camisa 7 decisivo



Antes do intervalo, o destino quis que mais um gol saísse no Arruda. Poderia ser do Atlético/BA, mas o jogador do time visitante se complicou ao tentar driblar Geaze. Coube, então, a Lucas Silva mostrar frieza para cortar o marcador e bater rasteiro, levando o 2x1 para os vestiários.

O trauma dos diversos empates na temporada pairava no Arruda sempre que um contra-ataque do Santa não terminava em gol. O terceiro, que poderia dar mais tranquilidade nos minutos finais, estava engasgado. Aos 32, Lucas Silva quase anotou mais um, mas Fábio espalmou o chute. Para o bem da Cobra Coral, os dois gols da etapa inicial foram suficientes para derrotar os baianos.

Ficha técnica



Santa Cruz 2

Geaze; Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodriguez (Marcus Vinícius); João Erick (Baraka), Arthur e Felipe Gedoz; Dayvid (Maranhão), Lucas Silva (Marcelinho) e Pipico (Gabriel Cardoso). Técnico: Ranielle Ribeiro.



Atlético/BA 1

Fábio Lima; Edson, Caíque, Dede Baiana e Lucas Luan; Lucas Alisson (Gilmar), Van (Danilo), Emerson e Jeferson (Paulinho); Misael (Robert) e Gustavo Custódio.Técnico: Zé Carijé



Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE). Assistentes: Renner Lisboa dos Santos e Vanessa Santos Azevedo (ambos de SE)

Gols: Lucas Silva (aos 14 e 44 do 1ºT), Emerson (aos 39 do 1ºT)

Cartões amarelos: João Erick, Ian Rodriguez (S); Lucas Luan, Danilo, Edson, Gilmar (A)

Público: 5.016 torcedores

Renda: R$ 46.060,00

