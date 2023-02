A- A+

Doze jogos e mais de mil minutos depois, o Santa Cruz deixou o campo com o sabor amargo de uma derrota. A primeira em 2023. Nesta quarta (22), no Rei Pelé, o Tricolor perdeu por 2x1 para o CRB, pela Copa do Nordeste.



Péssimo primeiro tempo

Cinco minutos de pressão. Que viraram 10, 15, 20...até o gol. Mais do que uma questão de tempo, foi uma questão de mérito do CRB. Abrir o placar no Rei Pelé foi um prêmio justo pelo desempenho do Galo. Dominante na posse de bola e nas finalizações, os mandantes balançaram as redes aos 19. Com estilo: Mike cruzou e Anselmo Ramon, de voleio, fez 1x0.

O cenário do jogo não mudou após o gol. Logo, é possível adivinhar o que aconteceu em seguida. Geaze estava lutando praticamente sozinho para evitar o segundo gol. Em um dos lances, fez ótima defesa em finalização de Mike. No rebote, porém, o camisa 1 não foi capaz de parar o chute de Fábio Alemão.

Limitando-se a cruzar bolas procurando Pipico na área, o Santa ainda teve duas boas cabeçadas no final da primeira etapa, mas ambas foram defendidas por Diogo Silva.

Em dois minutos do segundo tempo, o Santa fez mais do que nos 45 iniciais. Anderson Ceará cruzou e Marcus Vinícius, de cabeça, diminui o placar em Alagoas e, pela primeira vez na noite, fez os tricolores acreditarem em uma reação. Também pelo alto, Anselmo Ramon cabeceou para as redes, mas a bandeira marcou impedimento.

O Santa foi ficando “vivo” no jogo a cada lance que o CRB podia matar e fazer o terceiro, mas desperdiçava. Anselmo Ramon, aos 38, ficou de frente a Geaze, mas isolou. Sem criatividade, a aposta nos acréscimos para conseguir o empate foi na bola parada, mas sem sucesso. Pela primeira vez no ano, o Tricolor conhece o sabor da derrota.



Ficha técnica

CRB 2

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Falcão (Anderson Leite), Juninho Valoura e Rafael Longuine (Denner); Mike (Gabriel Conceição), Copete (Hereda) e Anselmo Ramon. Técnico interino: Ricardo Chuva

Santa Cruz 1

Geaze; Feijão (Jadson), Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius; Baraka (Anderson Paulista), Arthur e Felipe Gedoz (Anderson Ceará); Maranhão (Gabriel Popó), Lucas Silva (Dayvid) e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Patricia dos Reis do Nascimento (ambos da BA).

Gols: Anselmo Ramon (aos 19 do 1º T), Fábio Alemão (aos 29 do 1ºT), Marcus Vinícius (aos 2 do 2ºT)

Cartões amarelos: Denner (C) ; Pipico, Alemão (S)

