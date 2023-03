A- A+

Futebol Santa Cruz perde para o Íbis e corre risco de ficar sem divisão nacional em 2024 Derrotado por 3x1, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, Tricolor precisará conquistar o acesso à Série C para não reduzir calendário de jogos no ano que vem

Nem diante do chamado "pior time do mundo", título esse que não vale para a geração atual de atletas do Íbis, o Santa Cruz foi capaz de vencer. E foram muitas derrotas. Em campo, pelo placar de 3x1 para o Pássaro Preto, no Arruda, em jogo atrasado pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. Fora, pelo cenário de não conseguir calendário nacional em 2024 - a não ser em caso de acesso à Série C neste ano - próprio ou do Retrô. Nem mesmo a vaga no G6, que garante lugar nas quartas de final do Estadual, está assegurada, já que a Cobra Coral, em quinto, com 15 pontos, ainda pode ser ultrapassada por equipes que estão abaixo na tabela. Vaias ao Tricolor em um dia deveria ser esquecido, mas que será lembrado por um bom tempo.



O Santa Cruz não queria ficar atrás. Na quantidade de jogos disputados, na classificação do torneio e na postura em campo. Olhando para frente e alto, o Tricolor começou o jogo tentando pressionar o Íbis. A ansiedade atrapalhou nas duas primeiras grandes chances de marcar, com Felipe Gedoz e Chiquinho.





O Santa Cruz não queria ficar atrás, mas ficou. Justo no que mais temia: o placar. Aos 25, após escanteio, Celestino se antecipou à marcação e, de cabeça, fez 1x0 para o Íbis, para alegria dos poucos torcedores do Pássaro Preto que estavam no Arruda.



Ao gritos de “time sem vergonha”, o Santa foi levando sufoco do Íbis. Aos 39, Thoni Brandão saiu na cara do gol e só não fez o segundo por conta da ótima defesa de Michael. Sob vaias, o Tricolor foi ao intervalo sabendo que os próximos 45 minutos teriam de ser bem diferentes. E foram: para pior.



Antes do início do segundo tempo, a torcida coral cantou o hino do clube para tentar motivar os jogadores. Um estímulo que surtiu efeito aos sete, quando Chiquinho bateu colocado para empatar. O problema é que, aos nove, Wanderson saiu driblando pelo meio e tocou para Thoni Brandão, que bateu na saída de Michael para retomar a vantagem. E teve mais: em contra-ataque letal, novamente o camisa 9 completou para as redes. Pipico, em cabeçada no travessão, foi quem mais chegou perto de ajudar, mas a noite terminou da pior forma para os tricolores.

Mudança de local

Anteriormente agendado para o Mendonção, o confronto do Santa contra o Belo Jardim, sábado, às 16h30, na rodada final do Estadual, será disputado agora na Arena de Pernambuco. Com isso, o duelo entre Íbis e Retrô, que ocorreria no local, passou para o Arthur Tavares, em Bonito.

Ficha técnica

Santa Cruz 1

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinicius (Italo Silva); Arthur (João Erick), Anderson Paulista (Anderson Ceará), Felipe Gedoz (Dayvid) e Chiquinho; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição

Íbis 3

Lucas Peixe; Davisson (Itapissuma), Fabrício, Gabriel Santos e Kleitinho; Murilo, Clebson (Camilo), Celestino e Wanderson (David); Jeffinho e Thoni Brandão. Técnico: Rafael Santiago

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Marcos Felipe Angelo da Silva

Gols: Celestinho (aos 26 do 2ºT), Chiquinho (aos 7 do 2ºT), Thoni Brandão (aos 9 e 15 do 2ºT)

Cartões amarelos: Jadson (S); Clebson e Jeffinho (I)

Público: 4.456 torcedores

Renda: R$ 54.145,00

