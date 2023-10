A- A+

Santa Cruz Marino Abreu rebate alegação de que queria o cancelamento da antecipação das eleições Em contato com a Folha de Pernambuco, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz afirmou não saber do que se trata o documento

O presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Marino Abreu, rebateu, na manhã desta quinta-feira (5), as alegações de que teria sido o motivo para o cancelamento da antecipação das eleições para a presidência do clube, anunciadas anteriormente para o dia 4 de novembro. Por meio de nota oficial, o Tricolor informou na noite da última quarta (4) que a realização do pleito não ocorreria de forma adiantada por "omissão" por parte do conselheiro.

Em contato com a Folha de Pernambuco, Abreu afirmou não saber do que o documento se trata e que estava doente, afastado do celular e que, por isso, não consegiu se comunicar com o clube.

"Eu fui pego de surpresa ontem (quarta). Eu não sei que documento é esse ou que prazos são esses, que teria que ter sido até ontem impreterivelmente. Não faço a menor ideia (de onde veio isso). Ontem de fato eu estava muito doente. Só não fui hospitalizado porque eu resisti, mas se dependesse da minha família, eu estaria hospitalizado. Ontem eu realmente fiquei deitado, afastado do celular", começou o presidente do Conselho Deliberativo. "Não me recusei a assinar o documento, até porque não sei do que ele se trata. Mas a gente quer, sim, a antecipação da eleição. Eu sou a pessoa que mais está brigando pela antecipação da eleição já há três ou quatro meses. Porque que agora eu não ia querer? Pelo contrário", completou.

Na nota oficial, o Santa Cruz informa que as eleições não poderão ser realizadas no dia 4 de novembro, como esperado pelos torcedores, pelo fato de o documento não assinado por Marino Abreu necessitar ser publicado com 30 dias de antecedência, como destaca o artigo 25 do estatuto do clube. Prazo que se encerrou na última quarta.

Ainda na nota, o clube justificou que "além de não assinar o instrumento ou dar qualquer justificativa, (Marino Abreu) deixou de atender e retornar os telefonemas de Jairo Rocha (presidente em exercício do Executivo, após renúncia de Antônio Luiz Neto) e Evandro Carvalho (presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF)". O presidente do Conselho Deliberativo, no entanto, afirmou ter recebido apenas uma ligação do mandatário interino do Tricolor.

"Quando chequei os meus registros, o presidente Jairo só me ligou uma única vez. Então, se o processo era tão fundamental, porque ele me ligou apenas uma vez? Então isso só mostra para mim o quanto foi intencional essa nota. Uma nota de ataque utilizando os meios de comunicação oficiais do clube", afirmou.

Abreu chegou, ainda, a revelar que continua aberto à antecipação das eleições corais e que segue disponível para tal.

"Eu quero continuar esse processo (antecipação). Já tentei ligar para o presidente quatro vezes e ele não me atendeu. Mas, quando ele me atender, a gente procura uma data. Se não for dia 4, a gente fixa alguma outra data, sem problema nenhum", finalizou.

Até o momento, conforme divulgado pelo Santa Cruz, as eleições permanecem marcadas para o dia 3 de dezembro. A antecipação só será possível se houver um acordo entre as partes. Como o dia 4 está indisponível, as datas 12, 19 ou 26 de novembro podem ser escolhidas, já que o estatuto do Santa Cruz determina que o pleito deve ser realizados sempre em um domingo.



