Futebol Santa anuncia as contratações do centroavante Matheus Matias e do goleiro André Luiz Jogador tem passagens por ABC, Avaí, Ceará, São Bernardo, Paraná, Ponte Preta Gimhae City (Coreia do Sul) e Corinthians. Último clube em que jogou foi o ASA

O Santa Cruz anunciou nesta quarta (29) as contratações do centroavante Matheus Matias, de 25 anos, e do goleiro André Luiz, de 27. Com a dupla, o Tricolor chega a cinco reforços oficializados para a temporada 2025. Anteriormente, o Tricolor já tinha confirmado o lateral-direito Toty, do lateral-esquerdo João Victor e do meia Lucas Bessa.

Matheus tem passagens por ABC, Avaí, Ceará, São Bernardo, Paraná, Ponte Preta, Gimhae City (Coreia do Sul) e Corinthians. O último clube em que jogou foi o ASA. O centroavante já trabalhou com o técnico do Santa, Itamar Schulle, no período em que passou pelo alvinegro potiguar, se destacando ao marcar 12 gols em 20 jogos.



Já André Luiz vestiu as camisas de Toledo, Lagarto, Joinville, Operário Ferroviário e Cascavel. Nesse último, inclusive ele disputou 30 partidas em 2023.

#Contratado | Novo arqueiro coral! André Luiz, goleiro de 27 anos, chega para defender a meta coral. Bem-vindo, Paredão. Que tenhamos uma grande temporada! pic.twitter.com/al9ZRujkZK — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 29, 2023

