Santa Cruz Com gol e assistência, João Diogo celebra início pelo Santa Cruz e projeta: "vamos evoluir" Atacante marcou o gol da vitória no duelo da última quarta-feira (17), contra o Flamengo de Arcoverde

Na noite da última quarta-feira (17), o Santa Cruz recebeu o Flamengo de Arcoverde, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano. O Tricolor teve uma atuação segura e venceu, 1x0. O atacante João Diogo, foi o autor do gol coral na partida. Com o tento anotado, João chegou à sua segunda participação em gols, em dois jogos.

No duelo de estreia contra o Maguary, o camisa 7 deu uma assistência. João Diogo celebrou a vitória e destacou a importância de conquistar mais três pontos.

“Muito feliz por mais uma vitória na temporada, novamente dentro do nosso estádio. Temos que fazer do Arruda um lugar temido pelo adversário, é a nossa casa, temos que nos impor. Feliz pela vitória e pelo desempenho de todo o grupo, marcar é sempre importante. Mas, sabemos que precisamos estar em crescente evolução e, com certeza, vamos evoluir”, disse.

Após as duas vitórias, o Santa Cruz agora sai para enfrentar o Sport, no primeiro clássico do estadual. João Diogo destacou que o foco agora é o Sport e que o Santa Cruz tem que se impor para manter a sequência positiva.

“O campeonato não tem muito tempo para comemorar. O nosso foco agora já passou a ser o jogo contra o Sport, no sábado. Vamos recuperar e iniciar a preparação para o clássico. Nós sabemos da importância do jogo, um clássico é sempre diferente, mas temos que encarar com muita inteligência, para que a gente possa conquistar um bom resultado e dar sequência a esses resultados positivos”, concluiu.

Santa Cruz e Sport se enfrentam no próximo sábado (20), às 16h00, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE, pelo Campeonato Pernambucano.