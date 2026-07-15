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Corrida de Rua

Santander Track&Field; Run Series no Recife anuncia programação com percursos 5km a meia maratona

Maior circuito de corridas da América Latina chega com etapa RioMar Recife no dia 16 de agosto

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Corrida acontece no dia 16 de agosto Corrida acontece no dia 16 de agosto  - Foto: Divulgação

A etapa do Santander Track&Field Run Series 2026 no Recife ocorrerá no dia 16 de agosto. O evento é realizado pela TFSports. 

A etapa RioMar Recife acontece com percursos de 5 km, 10 km, e 21 km, reunindo diferentes níveis de atletas.

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A prova reforça a proposta da TFSports de transformar a corrida em uma experiência que vai além do percurso, conectando esporte, bem-estar e cidade.

Cada etapa do circuito é pensada para promover encontros, estimular um estilo de vida ativo e saudável e fortalecer a relação dos corredores com o território onde a prova acontece.

Os atletas inscritos recebem um kit exclusivo TFSports, com bag, camiseta e gifts de parceiros, e, ao concluir a prova, garantem medalha colecionável e Camiseta Finisher.

A retirada dos kits será entre 13 e 15 de agosto, na loja Track&Field do RioMar Recife.

“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local. Nosso objetivo é seguir ampliando esse ecossistema e criando momentos que façam parte da rotina e da história de quem corre”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

As inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports (clique aqui), onde também é possível consultar informações sobre distâncias, horários e outros serviços da prova.

Serviço – Santander Track&Field Run Series RioMar Recife 
Data: 16 de agosto 
Local: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife 
Percursos: 5, 10 e 21km 

Com informações de assessoria 

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