Santander Track&Field; Run Series no Recife anuncia programação com percursos 5km a meia maratona
Maior circuito de corridas da América Latina chega com etapa RioMar Recife no dia 16 de agosto
A etapa do Santander Track&Field Run Series 2026 no Recife ocorrerá no dia 16 de agosto. O evento é realizado pela TFSports.
A etapa RioMar Recife acontece com percursos de 5 km, 10 km, e 21 km, reunindo diferentes níveis de atletas.
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A prova reforça a proposta da TFSports de transformar a corrida em uma experiência que vai além do percurso, conectando esporte, bem-estar e cidade.
Cada etapa do circuito é pensada para promover encontros, estimular um estilo de vida ativo e saudável e fortalecer a relação dos corredores com o território onde a prova acontece.
Os atletas inscritos recebem um kit exclusivo TFSports, com bag, camiseta e gifts de parceiros, e, ao concluir a prova, garantem medalha colecionável e Camiseta Finisher.
A retirada dos kits será entre 13 e 15 de agosto, na loja Track&Field do RioMar Recife.
“Cada etapa do Santander Track&Field Run Series é desenhada para oferecer uma experiência completa, que une performance, segurança e conexão com a comunidade local. Nosso objetivo é seguir ampliando esse ecossistema e criando momentos que façam parte da rotina e da história de quem corre”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.
As inscrições estão disponíveis exclusivamente pelo aplicativo TFSports (clique aqui), onde também é possível consultar informações sobre distâncias, horários e outros serviços da prova.
Serviço – Santander Track&Field Run Series RioMar Recife
Data: 16 de agosto
Local: Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife
Percursos: 5, 10 e 21km
Com informações de assessoria