Santa vence Decisão e avança para semifinal do Pernambucano
No Arruda vazio, Tricolor ganhou por 1x0, pelo jogo da volta das quartas de final
O Santa Cruz está na semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. Após abrir vantagem na ida, ganhando do Decisão por 2x1, em Goiana, o Tricolor consolidou a classificação com um novo triunfo, agora por 1x0, neste domingo (8), no Arruda, pelo encontro da volta das quartas de final. Na próxima fase, a Cobra Coral, que garantiu lugar também na Copa do Brasil de 2027, vai enfrentar o Náutico. O outro duelo da etapa será entre Sport e Retrô. A Fênix avançou no torneio ao derrotar o Maguary por 2x1, nos Aflitos, enquanto o Leão já estava assegurado por ter terminado como vice-líder da competição.
Na primeira fase, Santa Cruz e Náutico se enfrentaram na Arena de Pernambuco. O Timbu venceu por 4x0. O resultado provocou a demissão do técnico Marcelo Cabo, com o interino Fábio Cortez assumindo o Tricolor até o fim do Estadual. A Cobra Coral, aliás, não vence o rival há seis. A última vez foi em março de 2020. Desde então, são cinco vitórias alvirrubras e quatro empates.
O jogo
Sem liberação de público, o Arruda estava com as arquibancadas vazias. Os barulhos vinham apenas dos bancos de reservas das equipes. O Santa entrou em campo com a vantagem do empate após a vitória por 2x1 na ida, em Goiana.
Patrick Allan era o jogador mais consciente do Santa na partida. Aos 27, o meia por pouco não abriu o placar. A cobrança de falta foi boa, mas a defesa de João Gabriel foi ainda melhor.
Se os tricolores estivessem no estádio, provavelmente ficariam insatisfeitos com a postura do Santa na reta final do primeiro tempo. Abusando dos erros, o Tricolor passou a ser pressionado pelo Decisão. Aos 44, Rokenedy soltou uma bola fácil após um cruzamento e quase entregou um gol aos visitantes.
No início do segundo tempo, o Santa tratou de trazer um alívio em meio ao perigo que se construía. Patrick Allan cobrou escanteio fechado, a bola passou por todo mundo e ainda contou com a folha do goleiro para morrer no fundo das redes.
Minutos depois, o susto. Bambam completou cruzamento do lado esquerdo e finalizou. Rokenedy deixou a bola passar por baixo do corpo. Gol do Maguary. A festa, porém, durou pouco. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou o impedimento.
Aos 13, por pouco Patrick Allan não ampliou o placar. O meia recebeu boa bola no meio e bateu forte para a defesa de João Gabriel. Com a vantagem, Cortez optou por reforçar a marcação tirando Gabriel Galhardo, que já tinha cartão amarelo, para a entrada de Pedro Favela. Depois, sacou o atacante Vitinho e colocou o lateral Pedro Costa.
Com mais espaço para atacar, o Santa chegou perto do segundo gol. Em bom contra-ataque, a bola terminou no meio, com Israel, que bateu no centro da meta e parou no goleiro do Maguary. Minutos depois, Alex Ruan cruzou e Quirino, de carrinho, quase completou.
Inacreditável
Aproveitando os espaços nas costas de Israel, o Decisão assustou com Richarles. O atacante recebeu pela esquerda, puxou para o meio e mandou para fora. Mas o lance que mais frustrou o time de Goiana foi outro. Bambam aproveitou falha de Favela, driblou Rokenedy, mas, com o gol aberto, mandou para fora. No fim, a vaga nas semifinais ficou com o Santa.
Ficha técnica
Santa Cruz 1
Rokenedy; Israel, Matheus Vinícius, Ianson e Alex Ruan; Wagner Balotelli (Andrey), Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Willian Jr. (Matheus Castilho) e Patrick Allan (Renato); Vitinho (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.
Decisão 0
João Gabriel; Kauan Diego, Israel, Kayo Bahia e Matheus Rodrigues; Éder (Mário), Fernando Portel (Ricardo) e Alexandre Melo (Jonas); Matheus Mosquito (Richarles), Pablo (Lipek) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini
Local: Arruda (Recife/PE)
Árbitro: Hugo Figueiredo. Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa
Gols: Patrick Allan (aos 5 do 2ºT)
Cartões amarelos: Gabriel Galhardo (S); Alexandre Melo, Jonas (D)